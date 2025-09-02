蔣萬安「理解」民眾黨走讀與警衝突　綠議員要求向警察道歉

▲台北市長蔣萬安出席台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨830舉行走讀活動變調，衍生成與警方衝突，造成8名員警受傷，北市警表示將依法移請北檢偵辦。對此，台北市長蔣萬安今（2日）表示，警察局同仁的職責是依法執行勤務，但從人權角度來看，自己可以理解民眾黨支持者為何走上街頭。對此，民進黨議員許淑華提醒蔣萬安，不分顏色都應譴責暴力，呼籲蔣應該向辛苦的警察同仁鄭重道歉，譴責這些違法的人。

許淑華說，民眾黨8月30日舉行「司法改革，公民走讀」活動，黨主席黃國昌竟帶頭違法，因違反《集遊法》路權問題，放任、鼓勵支持者與警方衝突，最終造成8名員警受傷。

許淑華表示，北市警察局已將黃國昌等人送辦，並將黃國昌列為首謀，「我支持北市警局依法行政，並強烈譴責民眾黨等人不只干擾警察執法，還對警察同仁人身暴力攻擊」。但就在剛剛，蔣萬安竟然公開還幫黃國昌等帶頭違法的人講話，表示理解民眾黨支持者。

許淑華直言，蔣萬安身為市長，應該要維護法治，譴責黃國昌、民眾黨等這些帶頭違法的人，竟然跟黃國昌們變同一夥，一起支持違法。市長是行政首長，應該保持行政中立、保護警察、維護法治。今天蔣萬安的發言，竟為了「自己的政治利益」，向潛在選民示好，縱容違法行為，更不惜重擊警察同仁的士氣

民進黨議員何孟樺則說，無論黃國昌否捍衛柯文哲人權，無論集會遊行法該不該有禁制區，該不該維持申請制。這些對於集會遊行的討論，都不代表黃國昌就可以率眾蓄意衝擊警方，也不代表黃國昌可以扭曲媒體的提問，甚至用AI造假內容回應媒體，「蔣萬安連蓄意衝擊警方都不願譴責，這還是一個稱職的市長嗎？」

何孟樺直言，黃國昌不只是在創造「新語」混淆社會的視聽，他更是在試探法治的界線。沒想到，本應與警察同仁站在一起的蔣萬安市長，本應承擔法治責任的蔣萬安市長，不僅默許黃國昌的試探，更跟黃國昌一起烏龍踅桌，掩飾民眾黨暴力、脫序的事實。

「今天，蔣萬安市長用聲援柯文哲人權來合理化黃國昌衝擊警方防線，並不是在支持人權，而是在給民眾黨在首都滋事開綠燈。」何孟樺指出，捍衛柯文哲前主席的人權的方法，不是在法庭外聚眾抗爭，而是在法庭上為他辯護。

何孟樺說，蔣萬安身為市長，對於執法受傷的員警，不能給予正面積極的肯定；對於非法衝擊的政客，反倒處處維護，為其周全。這席顛倒黑白的話，居然還在有因公殉職員警入祀的北市忠烈祠前說出，這怎麼不教第一線執法員警心寒？