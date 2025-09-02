洪秀柱赴中93大閱兵　綠嘆：她10年前才大罵連戰「傷害國人感情」

▲前國民黨主席洪秀柱赴中出席中共九三閱兵大典。（圖／記者任以芳攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營砲轟民進黨政府模糊中華民國歷史，國民黨有責任撥亂反正。但面對明天中國將在天安門舉辦抗日紀念與93大閱兵，中國國家主席習近平更稱，中國共產黨才是抗戰的「中流砥柱」與「勝利關鍵」，前國民黨主席洪秀柱、中常委何鷹鷺、前立委李德維等人都將出席。對此，民進黨今（2日）回應，2015年連戰出席抗戰勝利七十週年閱兵時，洪秀柱還痛批「傷害國人感情」、「堅持中華民國領導抗戰」，如今卻甘願與中共同聲同調，對此要表達嚴正譴責。

中國將在9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利八十週年」為主題的閱兵典禮，將出席的國家領袖包括，俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩與伊朗總統等「CRINK」聯盟領袖。在台灣方面，國安單位今天更新的出席名單，包含國民黨前主席洪秀柱、中常委何鷹鷺外、中央委員李德維、立委陳玉珍的前助理游智彬、國民黨前中央委員徐正文等人。

對此，民進黨發言人戴瑋姍指出，2015年連戰出席抗戰勝利七十週年閱兵時，洪秀柱還痛批「傷害國人感情」、「堅持中華民國領導抗戰」，大嘆洪秀柱10年前尚保有一絲中華民國的風骨，如今卻甘願與中共同聲同調，不顧主管機關勸阻，仍執意出席中共閱兵，對此民進黨嚴正譴責。

戴瑋姍強調，中共不擇手段篡改歷史，妄圖取代中華民國成為「抗戰領導者」，甚至把當年抗戰的「扯後腿」扭曲為「勝利關鍵」。國民黨卻持續一味對中共委屈求全、對其惡行噤聲包容，不僅背棄歷史，更是對中華民國尊嚴的嚴重傷害。