政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台亞擬在五結鄉建14座風機　陳琬惠率鄉親到行政院陳情：滾出宜蘭

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前立委、現任宜蘭黨部主委陳琬惠今（2日）率宜蘭鄉親到行政院遞交陳情書，嚴正表達在地居民反對台亞風能開發計畫。陳琬惠表示，地方已嚴正提出對台亞風機到五結鄉設風機非常有意見，除了對環境破壞、影響在地居民生活外，可看到民進黨過去綠能相關政策非常失敗，希望行政院聽到地方聲音，不要一意孤行。

陳琬惠上午率宜蘭鄉親在行政院大門前舉辦「台亞風機滾蛋 守住宜蘭海岸」記者會，民眾拉起抗議布條，齊喊「守住宜蘭海岸，拒絕風機破壞環境」。對於為何到行政院陳情？陳琬惠說，主要是因台亞風機的子公司，原訂今早到五結鄉召開風機相關說明會，雖然地方已把它取消，但就她了解，台亞還是想另外找時間召開說明會，而這意圖非常清楚，就是希望在五結鄉附近，預計設立14座風機。

陳琬惠表示，今天來到行政院，是要再度對行政院長卓榮泰表達意見，因為地方已嚴正提出對台亞風機到五結鄉設風機非常有意見，希望風機不要設在五結，除了對環境破壞、影響在地居民生活外，可看到民進黨過去綠能相關政策非常失敗，希望行政院聽到地方聲音，不要一意孤行，所以希望這聲音直接對卓榮泰，「我們要告訴你，希望台亞風機滾出宜蘭，守住宜蘭海岸」。

陳琬惠也提到，「我看到台東也是反對」，她要問總統賴清德，綠能發展到現在，為什麼嚴重落後？東部是很多颱風的迎風面，風機設在這，對台灣是好的嗎？發電量多少？要用多少成本蓋風機？「綠友友」發電相關財團，不要進到宜蘭，她一定反對到底。

現場一名85歲李先生說，五結鄉海岸每年都侵蝕幾百公尺，如果設置風電，會破壞防風林，造成當地土地流失很嚴重、破壞環境，所以今天來反對風電建設，他代表居民的訴求，希望政院不要讓風電業者建設。

記者會最後，由陳琬惠向行政院參議遞交陳情書，陳表示，要麻煩參議把她們的意見一定要帶給卓榮泰，希望守住宜蘭海岸線，不希望風機到宜蘭設立，因為不僅對環境破壞、對環境漁民相關生計也會造成影響，大家也對綠能強行進來開說明會，表達堅決反對。參議回應，會把資料跟長官報告，並交給主管機關做妥善處理。

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

宜蘭陳琬惠民眾黨風電五結鄉綠能卓榮泰台亞風機

