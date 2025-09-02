　
社會 社會焦點 保障人權

小英男孩賊星該敗！　20樓丟iPhone「奇蹟發生」反成鐵證

鄭亦麟在檢調登門搜索前一刻，急忙從二十幾樓住處窗外將蘋果手機丟出滅證。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲鄭亦麟在檢調登門搜索前一刻，急忙從二十幾樓住處窗外將蘋果手機丟出滅證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

8月25日，台北地檢署指揮調查局台南市調處，兵分22路搜索經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟等9人住處與辦公室，檢調查出，鄭利用親友充當人頭向業者收賄198萬元，還有950萬元財產來源不明，他住在敦化南路的高樓層豪宅內，在檢調要上門前，一時心虛急著將手機丟出住處窗外遭活逮，成了滅證遭收押的關鍵。

本刊掌握，鄭亦麟遭搜索時，雖然嗆檢調人員說：「知道我的背後是誰嗎？」但過程還算配合，還表明願意配合交出手機，專案小組從他房間內扣走電腦及2隻新、舊手機，只是檢調早已根據監聽譯文，鎖定他還有另支的0921開頭門號的手機，但當下該手機卻下落不明。

檢調在鄭亦麟住家外的車道查扣鏡面已經碎裂的手機，令人吃驚的是該支手機功能正常，已緊急送往鑑識還原中。（示意圖，東方IC）

▲檢調在鄭亦麟住家外的車道查扣鏡面已經碎裂的手機，令人吃驚的是該支手機功能正常，已緊急送往鑑識還原中。

專案小組懷疑他耍詐，故意把最關鍵的手機藏起來，立刻東翻西找，在20幾層樓高的豪宅裡怎麼都遍尋不著，最後只罕見地出動M化車進行定位追蹤，果然發現該支0921開頭的手機仍有訊號，很快就在他家社區的一樓車道旁起獲。

檢調出動M化車找到鄭亦麟的關鍵手機，案情恐再升溫。（示意圖，翻攝畫面）

▲檢調出動M化車找到鄭亦麟的關鍵手機，案情恐再升溫。

檢調喜出望外，急忙下樓查扣這支被丟在車道旁的關鍵手機，仔細檢視是一支iPhone手機，雖然鏡面嚴重碎裂，但電源還是滿格，且相關功能依舊可正常使用，顯見鄭亦麟在檢調登門狀況下，急忙開窗把手機丟出窗外企圖滅證，專案小組已將該支手機送交鑑識還原，案情可望會大突破。

鄭亦麟家境不錯，他從敦化南路與基隆路附近的住家高樓丟出手機滅證，仍遭檢調識破。（翻攝Google Maps）

▲鄭亦麟家境不錯，他從敦化南路與基隆路附近的住家高樓丟出手機滅證，仍遭檢調識破。

由於立法院在去年7月才三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，增訂「特殊強制處分」專章，規範為調查犯罪情形或蒐集證據認有必要時，在法院核准下得使用全球衛星定位系統（GPS）等科技方法追蹤被告或犯罪嫌疑人位置，同時也可使用「M化車」調查行動通訊設備的位置與設備號碼，鄭亦麟從高樓丟棄的iPhone手機被查扣，堪稱該法修正後的首宗社會矚目案件，除了凸顯M化車有助科技辦案的重要性，更一改過去法院認定以M化車蒐證不具證據能力，導致犯罪集團接連無罪確定的遺憾。


封面故事／ATM頻存現金也介入風電　揭鄭亦麟打沈榮津名號索賄
收賄小鮮肉揭密3／政策做多風力光電拚達標　鄭亦麟用胞弟、密友當領錢白手套
收賄小鮮肉揭密／現金多到要用ATM分次藏錢　鄭亦麟打沈榮津名號索賄手法曝光

有「經濟部小鮮肉」之稱的「綠能科技產業推動中心」（綠推中心）前副執行長鄭亦麟涉嫌索賄遭收押，檢調查出，他打著前副閣揆沈榮津頭銜在外招搖撞騙，不但施壓經濟部及台電要配合供電給廠商，安插親友向光電業者按月領錢收賄，並介入離岸風力發電，由於他名下近千萬元來源不明，辦案人員查出他與柯文哲妻子陳佩琪一樣，都將現金分次存入ATM，藏錢手法如出一轍。

