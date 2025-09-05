　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網友指「凱特王妃化療戴假髮」　黛妃髮型師嗆：放過她

凱特王妃和威廉王子4日現身倫敦自然史博物館，凱特王妃的一頭金髮造型引起話題。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲凱特王妃和威廉王子4日現身倫敦自然史博物館，凱特王妃的一頭金髮造型引起話題。（圖／翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）及凱特王妃（Kate Middleton）陪3名孩子過了一個暑假，終於在昨（4日）復工，一同造訪倫敦自然史博物館。凱特以一頭「金髮新造型」亮相，讓人眼睛一亮，卻也引來大批網友質疑她因化療掉髮而「戴假髮」。對此，已故黛安娜王妃的御用髮型師憤怒發聲，怒斥酸民：「放過她吧！」

43歲的凱特在大學主修藝術史，從2013年開始擔任自然史博物館的贊助人。她昨以一身學院風穿搭現身，穿Ralph Lauren西裝外套，內搭英國永續品牌 With Nothing Underneath白色襯衫，下搭深色西裝褲，腳踩Pretty Ballerinas 的流蘇樂福鞋，相當有秋日氛圍。

凱特王妃和威廉王子現身自然史博物館，展開秋季行程。（翻攝X@aaronchown）

▲凱特王妃和威廉王子現身自然史博物館，展開秋季行程。（圖／翻攝X@aaronchown）

作為時尚資優生，她在飾品選擇上也很用心，戴上價值495英鎊（約新台幣2萬375元）的Daniella Draper字母項鍊，上頭刻有3名子女喬治（George）、夏綠蒂（Charlotte）與路易（Louis）名字的縮寫，既時尚也充滿母愛。她手上戴著婆婆黛妃的藍寶石訂婚戒指，加上價值約850英鎊（約新台幣3.5萬元）的Kiki McDonough的耳環，簡約優雅。

參訪過程中，突然下起傾盆大雨，凱特笑著撐傘陪伴學童，甚至俯身護著孩子們躲雨，就算外套被淋濕，也很大方親民。現場師生形容，威廉與凱特一前一後引導學童進入室內，場面溫馨。

凱特替小朋友撐傘，展現親民。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲凱特替小朋友撐傘，展現親民。（圖／翻攝X@KensingtonRoyal） 

凱特王妃的金髮造型引人注目。（翻攝X@royalfocus1、@WalesRoyals）

▲凱特王妃的金髮造型引人注目。（圖／翻攝X@royalfocus1、@WalesRoyals）

不過，眾人目光都被凱特的全新金髮造型吸引，大批網友質疑她因為癌症化療而掉髮、必須戴假髮。根據《時人》報導，黛妃的御用髮型師山姆麥克奈特（Sam McKnight）對此罕見在IG開砲，發文：「我對今天針對威爾斯王妃的那些惡毒留言感到震驚、噁心、難以置信，甚至非常憤怒。女人的頭髮對她來說是非常私人的東西，是她的盔甲、她的防護、她的自信，還有更多意義。」

麥克奈特繼續說：「我真的無法理解，怎麼會有人這麼惡毒、完全沒有一點同理心。更離譜的是，大部分評論竟然來自其他女性，她們在攻擊另一位年輕女人，一個因為婚姻與身分，不得不勇敢站在公眾面前的女人。」

參訪現場下起傾盆大雨，凱特王妃衣服都淋濕了。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲參訪現場下起傾盆大雨，凱特王妃衣服都淋濕了。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

麥克奈特最後寫道：「我相信凱特其實寧可遠離鎂光燈，但她這些年默默地、無私地代表我們的國家，展現了我們仍有的軟實力。癌症對每個人影響都不同，但對任何人來說都是翻天覆地的改變。所以，拜託放過她吧！你們這些人應該感到羞恥！」

事實上，英國《每日郵報》報導，凱特這個夏天與威廉、孩子們到希臘搭遊艇度假，專業造型師指出，凱特的髮色可能是陽光、海風與海水的自然作用，讓髮色自然退淡。有這個基底後，再挑染、稍加修飾，就能營造出自然時尚的效果，也能巧妙遮掩漸增的白髮，展現自信。


更多鏡週刊報導
哈利王子帶兒女探班梅根！紅髮基因全遺傳　6歲亞契化身小小打工人
哈利王子睽違20個月首見父親查爾斯　威廉直接拒絕和解邀約
貝克漢長子學梅根做果醬！雙雙陷家庭風波　成「哈利王子翻版」抱團取暖

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔
柯文哲獲交保！律師「檢察官一定抗告」：可能再關3個月
快訊／柯文哲7000萬交保　黃國昌：擔心主席不願接受
快訊／柯文哲獲交保！　柯媽悲喜交加：又要拿7千萬
快訊／江祖平認是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄
快訊／柯文哲7000萬交保　民眾黨發聲
柯文哲7000萬交保　網喊：這金額就是不想放人！
獨／露營性侵再爆2案！　軍職兒聯手堂弟硬上少女

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

川普本人也受害！中國駭客組織「鹽颱風」侵擾80多國　無人倖免

Tinder大騙徒+1　渣洋男詐戀愛財8200萬！恐怖事蹟曝

哈利王子吸毒照樣入境美國？　疑靠「無敵星星」護身

祖克柏告祖克柏！美律師臉書帳號多次被封　收死亡威脅

川普簽字！日本汽車關稅「降至15%」不疊加　對美投資5500億美元

台灣生育率吊車尾　「竹科超會生」引外媒關注！2關鍵原因曝

網友指「凱特王妃化療戴假髮」　黛妃髮型師嗆：放過她

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

金融時報：美台國防官員上周「阿拉斯加密會」　憂影響川習峰會

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

川普本人也受害！中國駭客組織「鹽颱風」侵擾80多國　無人倖免

Tinder大騙徒+1　渣洋男詐戀愛財8200萬！恐怖事蹟曝

哈利王子吸毒照樣入境美國？　疑靠「無敵星星」護身

祖克柏告祖克柏！美律師臉書帳號多次被封　收死亡威脅

川普簽字！日本汽車關稅「降至15%」不疊加　對美投資5500億美元

台灣生育率吊車尾　「竹科超會生」引外媒關注！2關鍵原因曝

網友指「凱特王妃化療戴假髮」　黛妃髮型師嗆：放過她

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

金融時報：美台國防官員上周「阿拉斯加密會」　憂影響川習峰會

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！西班牙止步小組賽隊史最慘

柯文哲交保7000萬　朱立倫：司法要回歸公正民主才有希望

賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

林昀儒熱愛美食探索　下半年要衝高個人世界排名

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

【儀式感自己創造】情人節讓老公被動式送花　自導自演超逗趣XD

國際熱門新聞

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

穿動漫服「戴紅假髮」女Coser大馬高樓墜下慘死

股神大踩雷！　重押「1檔食品巨頭」慘崩70％認輸

即／川普將簽行政命令　改名為「戰爭部」

資深婚攝揭密　婚禮1細節「恐離婚」

葡萄牙纜車撞毀16死　傳煞車員、德男喪命

快訊／美日貿易協議實施！　川普簽署行政命令

川普：將針對半導體課徵「可觀」關稅

葡萄牙纜車脫軌16死　首批罹難者資料公布

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

91歲時尚大師亞曼尼辭世　3000億身家無直系繼承人

更多熱門

相關新聞

財金教授曝美股ETF布局大計

財金教授曝美股ETF布局大計

今年以來，美股漲勢一路向上，即使有關稅陰霾籠罩仍無懼前行，標普500、納斯達克和道瓊指數都在今年創新高；銘傳大學財務金融學系主任李修全在市場偏弱時積極買入，執行「同月分效應」買進策略，創造高勝率。

年領300萬股息達人買點全公開

年領300萬股息達人買點全公開

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！

「美日貿易協議」降汽車關稅15％　豐田月損3070億

「美日貿易協議」降汽車關稅15％　豐田月損3070億

正妹穿bra跳鋼管舞！喵皇突襲下體...百萬人看瘋

正妹穿bra跳鋼管舞！喵皇突襲下體...百萬人看瘋

關鍵字：

鏡週刊凱特王妃

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面