網友指「凱特王妃化療戴假髮」　黛妃髮型師嗆：放過她

▲凱特王妃和威廉王子4日現身倫敦自然史博物館，凱特王妃的一頭金髮造型引起話題。（圖／翻攝X@KensingtonRoyal）

英國威廉王子（Prince William）及凱特王妃（Kate Middleton）陪3名孩子過了一個暑假，終於在昨（4日）復工，一同造訪倫敦自然史博物館。凱特以一頭「金髮新造型」亮相，讓人眼睛一亮，卻也引來大批網友質疑她因化療掉髮而「戴假髮」。對此，已故黛安娜王妃的御用髮型師憤怒發聲，怒斥酸民：「放過她吧！」

43歲的凱特在大學主修藝術史，從2013年開始擔任自然史博物館的贊助人。她昨以一身學院風穿搭現身，穿Ralph Lauren西裝外套，內搭英國永續品牌 With Nothing Underneath白色襯衫，下搭深色西裝褲，腳踩Pretty Ballerinas 的流蘇樂福鞋，相當有秋日氛圍。

▲凱特王妃和威廉王子現身自然史博物館，展開秋季行程。（圖／翻攝X@aaronchown）

作為時尚資優生，她在飾品選擇上也很用心，戴上價值495英鎊（約新台幣2萬375元）的Daniella Draper字母項鍊，上頭刻有3名子女喬治（George）、夏綠蒂（Charlotte）與路易（Louis）名字的縮寫，既時尚也充滿母愛。她手上戴著婆婆黛妃的藍寶石訂婚戒指，加上價值約850英鎊（約新台幣3.5萬元）的Kiki McDonough的耳環，簡約優雅。

參訪過程中，突然下起傾盆大雨，凱特笑著撐傘陪伴學童，甚至俯身護著孩子們躲雨，就算外套被淋濕，也很大方親民。現場師生形容，威廉與凱特一前一後引導學童進入室內，場面溫馨。

▲凱特替小朋友撐傘，展現親民。（圖／翻攝X@KensingtonRoyal）

▲凱特王妃的金髮造型引人注目。（圖／翻攝X@royalfocus1、@WalesRoyals）

不過，眾人目光都被凱特的全新金髮造型吸引，大批網友質疑她因為癌症化療而掉髮、必須戴假髮。根據《時人》報導，黛妃的御用髮型師山姆麥克奈特（Sam McKnight）對此罕見在IG開砲，發文：「我對今天針對威爾斯王妃的那些惡毒留言感到震驚、噁心、難以置信，甚至非常憤怒。女人的頭髮對她來說是非常私人的東西，是她的盔甲、她的防護、她的自信，還有更多意義。」

麥克奈特繼續說：「我真的無法理解，怎麼會有人這麼惡毒、完全沒有一點同理心。更離譜的是，大部分評論竟然來自其他女性，她們在攻擊另一位年輕女人，一個因為婚姻與身分，不得不勇敢站在公眾面前的女人。」

▲參訪現場下起傾盆大雨，凱特王妃衣服都淋濕了。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

麥克奈特最後寫道：「我相信凱特其實寧可遠離鎂光燈，但她這些年默默地、無私地代表我們的國家，展現了我們仍有的軟實力。癌症對每個人影響都不同，但對任何人來說都是翻天覆地的改變。所以，拜託放過她吧！你們這些人應該感到羞恥！」

事實上，英國《每日郵報》報導，凱特這個夏天與威廉、孩子們到希臘搭遊艇度假，專業造型師指出，凱特的髮色可能是陽光、海風與海水的自然作用，讓髮色自然退淡。有這個基底後，再挑染、稍加修飾，就能營造出自然時尚的效果，也能巧妙遮掩漸增的白髮，展現自信。



