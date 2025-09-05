　
國際

哈利王子吸毒照樣入境美國？　疑靠「無敵星星」護身

哈利王子脫離英國王室核心職務超過5年，在美國發展自己的事業。（翻攝）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）退出英國王室高級成員行列後，與妻子梅根（Meghan Markle）及一雙兒女定居美國加州5年。不過，他曾在回憶錄裡自爆有吸毒史，因此他的美國簽證問題近年來持續引發爭議。如今，川普政府在訴訟壓力下，被迫承認國務院握有超過千頁與哈利有關的檔案。外界猜測，哈利可能握有外交特權簽證，就算有吸毒史，也能自由進出美國，像吃了「無敵星星」一樣。

哈利2023年出版回憶錄《Spare》（備胎），在書中坦承年輕時吸食過大麻、古柯鹼及迷幻蘑菇。依照美國《移民法》，有過吸毒史的人，申請簽證可能被拒絕，過去也曾有英國名人吸毒被驅逐的案例，因此哈利是持哪種簽證入境美國？始終備受關注。

哈利的簽證問題，從美國前總統拜登（Joe Biden）時期，吵到現在的川普政府。今年3月，美國法院裁定哈利王子的簽證屬於隱私範疇，不予公開。當時釋出的相關檔案幾乎全被塗黑，因此外界無從得知真相。如今，華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）對此提起訴訟，川普政府才在法院承認，國務院掌握超過千頁與哈利相關的檔案，關鍵內情因此曝光。

哈利在回憶錄《Spare》中坦承年輕時吸毒。（翻攝Amazon）

▲哈利在回憶錄《Spare》中坦承年輕時吸毒。（圖／翻攝Amazon）

根據英國《每日郵報》報導，這批檔案由美國國務院掌握，現任國務卿是盧比歐（Marco Rubio）。川普任命的華府總檢察長珍妮皮羅（Jeanine Pirro）向法院提交報告，證實這些檔案涉及「薩塞克斯公爵」（Duke of Sussex），也就是哈利王子（Prince Harry）的正式頭銜。其中包括217份檔案來自國務卿辦公室、271份來自法律顧問辦公室，甚至副國務卿辦公室也持有少量紀錄。

哈利的簽證讓如此高層單位涉入，引發揣測，移民律師查文（Melissa Chavin）認為，這可能意味哈利持有極罕見的「A-1外交簽證」，也就是俗稱的「元首簽證」。這類簽證通常發給外國王室成員或元首，由美國國務院自行裁量核發。持有者不僅能自由進出美國，還可在不改變國籍的情況下合法工作，更重要的是，申請過程不會被問及吸毒經歷。

查文指出：「我推測哈利王子從小到大都持有A-1簽證，5年1換，估算他這輩子已經更新過8次。這張簽證等於一張『黃金門票』，讓他能終身在美國合法居留。」

查文進一步分析，若哈利持有外交簽證，對英國王室反而是件好事，因為若他申請的是綠卡或成為美國公民，就必須向美國國稅局申報全球收入，甚至涉及王室的共同財務，外交簽證則完全避開這個問題，不必揭露王室財務細節。

哈利與妻子梅根，及一雙兒女定居美國加州蒙特斯托。（翻攝meghan IG）

▲哈利與妻子梅根，及一雙兒女定居美國加州蒙特斯托。（圖／翻攝meghan IG）

不過，傳統基金會認為，讓哈利持有外交簽證「荒謬至極」，更懷疑他可能是以「傑出人才簽證」（O-1）身分入境。這種簽證通常發給藝術、科學或體育領域的頂尖人物，有效期3年，可續簽。

傳統基金會早前以《資訊自由法》向美國國土安全部（DHS）要求公開哈利的移民紀錄，質疑拜登政府是否為他開特例。該申請遭拒後，智庫提起民事訴訟，但法院今年3月裁定仍維持保密。如今，傳統基金會又將矛頭轉向國務院，才揭出這批新文件。

整起案件，哈利本人並未介入，代表律師也從未對外發表評論。但接近他的人士透露，他在申請簽證時「完全誠實作答」。至於他究竟持有哪一種簽證？至今仍未被公開證實。

事實上，眾所周知，川普並不喜歡哈利與梅根，2024年競選期間，他曾揚言「上任後要把哈利驅逐出境」，強調自己不會像拜登那樣保護他。不過今年2月，川普態度大轉彎，改口稱不會驅逐哈利，理由是：「我會放過哈利，因為他已經被老婆弄得夠慘了，她太糟糕了。」看似在酸，實際上似乎是在逃避問題。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


09/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

川普本人也受害！中國駭客組織「鹽颱風」侵擾80多國　無人倖免

Tinder大騙徒+1　渣洋男詐戀愛財8200萬！恐怖事蹟曝

哈利王子吸毒照樣入境美國？　疑靠「無敵星星」護身

祖克柏告祖克柏！美律師臉書帳號多次被封　收死亡威脅

川普簽字！日本汽車關稅「降至15%」不疊加　對美投資5500億美元

台灣生育率吊車尾　「竹科超會生」引外媒關注！2關鍵原因曝

網友指「凱特王妃化療戴假髮」　黛妃髮型師嗆：放過她

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

金融時報：美台國防官員上周「阿拉斯加密會」　憂影響川習峰會

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！西班牙止步小組賽隊史最慘

柯文哲交保7000萬　朱立倫：司法要回歸公正民主才有希望

賣掉農地「傳柯文哲剩不到5000萬」　黃國昌：難以承受的負擔

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

林昀儒熱愛美食探索　下半年要衝高個人世界排名

醫護惡搞！拍病患體液喊「甜蜜禮物」PO網　下場慘被集體解雇

柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

