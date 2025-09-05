Tinder大騙徒+1　渣洋男詐戀愛財8200萬！恐怖事蹟曝

▲香儂（右）並非唯一受害者，另有至少5名女性站出來揭發哈金斯（左）的詐騙手法。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

1名遭愛情詐騙的女子在亞馬遜Prime Video新紀錄片《Catching the Tinder Predator》中，揭露自己被「蘇格蘭版Tinder大騙徒」哈金斯（Christopher Harkins）詐騙的驚悚經歷。

化名「香儂」（Shannon）的受害人指出，她在交友軟體上結識哈金斯，短時間便陷入熱戀，甚至答應一起出國度假。她原本與哈金斯約定各自支付費用，但最終竟被對方以各種理由騙走高達3,247英鎊（約新台幣13萬元）。

香儂表示，錢一匯出後，哈金斯開始漸漸失聯，最後電話完全斷線。她憶述當時心情時說：「我無法形容，只覺得噁心到想吐。」

根據紀錄片，香儂並非唯一受害者，另有至少5名女性站出來揭發哈金斯的詐騙手法。他假扮夢幻情人，瞄準蘇格蘭格拉斯哥一帶事業成功的女性，以「事業凍結」「訂機票」等藉口詐財，總金額超過20萬英鎊（約新台幣8,200萬元）。

除了金錢詐騙，哈金斯更涉嚴重性暴力。去年7月，他在佩斯利高等法院（High Court in Paisley）被裁定19項罪名成立，包括強暴、攻擊與虐待，遭判處12年徒刑。他也承認詐騙9名女子。

多名受害者透露，她們早在2012年至2019年間就曾報警，但警方當時以「民事糾紛」為由駁回。直到2019年，1名女子聯繫《格拉斯哥晚報》記者史都華（Catriona Stewart）爆料，其他受害者才陸續站出來，迫使警方重啟調查。

哈金斯的罪行範圍廣泛，除詐財與性暴力外，還曾未經同意拍攝親密影片並威脅公開，甚至有女子一度以為自己「會死在他手裡」。

目前，哈金斯正服刑中，他的惡行也成為英國連串關於網路交友安全討論的焦點。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



