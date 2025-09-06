科學家揭「眼睛藏祕密」　可提前20年預測阿茲海默症

▲美國科學家研究顯示，視網膜血管異常與癡呆症風險高度相關。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

眼睛也能看出大腦健康？阿茲海默症與各類癡呆症向來難以及早診斷，不過美國科學家最新研究指出，單純透過眼科檢查，竟可能在病症發作前提早20年就發現風險跡象！這項突破性成果，未來有望成為例行視力檢查的一部分，讓癡呆症的預防更具可能性。

這項研究由美國緬因州的傑克遜實驗室（The Jackson Laboratory）神經科學團隊主導。早在 2022年，他們便從小鼠實驗中發現，攜帶「MTHFR 677C>T」基因突變的小鼠，在僅6個月大時，就出現視網膜血管扭曲、動脈變窄與分支減少的異常情況。

研究指出，這些視網膜變化與大腦血管異常高度相關，因為視網膜本質上是中樞神經系統的延伸，與大腦共享相似的組織結構，等同於是大腦的「早期健康窗口」。

研究人員表示，大多數50歲以上的人幾乎每年都會進行視力檢查，一旦檢測發現視網膜血管出現扭曲或環狀變化，可能就是大腦血管開始出現不良變化的信號。這樣的發現，將成為早期診斷癡呆症的重要突破口。

進一步研究也發現，攜帶相同基因突變的小鼠，其大腦皮層血管數量明顯減少，導致腦部血流不足，再次印證了視網膜異常與腦部健康之間的直接關聯。

專家強調，癡呆症的發生與環境及遺傳因素都有關，單一檢測並不能完全確診，但若臨床醫師能透過眼科檢查及早發現高風險族群，便能安排更深入的檢測，甚至提前介入治療。

這項研究成果，為眼科與神經醫學搭起新的橋梁，未來若能納入常規視力檢查，將大幅提升癡呆症的早期預防可能性。



