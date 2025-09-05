WorldGym健身教練偷拍SJ東海嘲諷　爆「盜圖+公審客人」黑歷史

▲東海昨日前往World Gym健身，卻遭健身教練偷拍並上傳社群嘲諷。（翻攝自instagram＠leedonghae）

文／鏡週刊

南韓人氣男團Super Junior成員東海，昨（4）日來台參加活動之餘，抽空前往World Gym台北民生館健身，還在社群平台分享健身日常，展現親和魅力，不料卻遭健身教練偷拍並上傳社群嘲諷，引發粉絲不滿。對此，World Gym立即發表聲明，強調已對涉事教練進行懲處。

該名李姓教練在Instagram限時動態發布東海健身身影，並附上揶揄文字：「他又來練了，如果馬東石來我比較興奮」以及「東海是誰？我只知道法海…為什麼不是光頭？」此舉迅速引發粉絲撻伐，並截圖轉貼至Threads標註World Gym官方帳號，要求回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該名李姓教練在Instagram限時動態發布東海健身身影，並附上揶揄文字。（翻攝自Threads）

事發後，該教練在當日午後發文公開道歉，表示：「我，李XX，誠摯向東海本人道歉。不應該未經允許拍攝打擾，並以不恰當的文字於社群曝光。打擾會員運動的失禮行為，已立即刪文，並誠摯向他本人和粉絲道歉，也感謝給予指正的網友們。對不起。」

World Gym也立即發布聲明，強調高度重視所有會員的隱私與尊重，已對涉事教練進行懲處，並將加強員工教育訓練，以避免類似事件重演。

不過，不少網友認為World Gym教練偷拍會員早已不是首例，就有人曬出教練偷拍會員運動並發限時動態「公審」的照片。更誇張的是，連World Gym的社群小編也曾被抓包盜用他人照片當作自家內容發文，被發現後只說「懲處員工」，卻從不公開具體內容，對於被盜圖或被偷拍的當事人完全沒有任何道歉。更有人質疑：「難道健身房『買課配公審』嗎？」

▼粉絲抓包，World Gym社群小編盜用別人照片發文。（圖／翻攝自Threads）

更多鏡週刊報導

北榮名醫涉詐領逾3377萬！假藉研究貪污遭起訴 台北榮總：零容忍

應曉薇籌齊3千萬了！確定今交保 傍晚5點囚車押到北院戴電子腳環

快訊／2026 WBC東京巨蛋座位票價出爐 日本隊賽事價格曝光！不賣一日券了

