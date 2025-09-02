上合峰會宣言未提俄烏戰爭　烏克蘭：俄外交失敗

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平在上合峰會會面。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭外交部1日表示，上海合作組織（SCO）峰會通過的天津宣言未提及俄羅斯對烏克蘭的戰爭，突顯莫斯科外交上的孤立與失敗，並指出克里姆林宮試圖在國際間營造的敘事再次受挫。

上海合作組織於8月31日至9月1日在中國天津舉行峰會，與會領袖包括來自俄羅斯、白俄羅斯、中國、印度、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克與烏茲別克等10個成員國，會後共同簽署《天津宣言》。

對此，烏克蘭外交部於1日發布聲明指出，宣言內容未提及俄烏戰爭，「令人訝異的是，如此重要的文件竟未提及自二次世界大戰以來歐洲最大規模的侵略戰爭，卻提到了世界其他多起戰爭、恐攻與事件」。聲明指出，這項忽略突顯俄羅斯未能成功在國際場合上推進其立場。

聲明進一步批評克里姆林宮持續推動的對外敘事失敗，「俄方試圖將國際社會描繪成對俄羅斯侵略烏克蘭存在評估分歧，並強調歐洲與北美以外國家對俄方持較正面態度，但天津峰會結果顯示這一策略無法奏效」。

烏克蘭外交部也重申其外交原則，呼籲所有愛好和平的國家在評估俄烏戰爭時，應堅持國際法與聯合國憲章原則。聲明最後指出，「鑒於中國在全球地緣政治中的重要角色，烏克蘭將歡迎北京在尊重聯合國憲章的前提下，於促進和平進程中扮演更積極角色」。