閱兵前「上合峰會」先登場　陸專家：將強調維護二戰以來國際秩序

▲上合峰會位於天津的會場 。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共「九三閱兵」舉行之前，上海合作組織峰會先一步在天津舉行，與會的多名國家領導人都將是閱兵座上賓。大陸學者預測，峰會的成果文件，將強調維護二戰以來的國際秩序，支持國際社會的穩定、協調與發展。

根據《香港電台》報導，大陸外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩認為，此次峰會正值反法西斯戰爭、二戰結束，以及中國抗日戰爭結束80周年，同時是聯合國多邊外交形成80周年紀念，建構出一套國際規則及國際關係秩序。

蘇浩指出，中國主辦此次峰會可體現上合組織成員國之間的協調合作，以及中國在全球治理及區域合作方面，具重大意義，因應當前國際社會動盪不安，今次峰會的討論及主張有引領作用。

蘇浩指出表示，上合組織中很多國家受美國貿易戰影響，上合組織成員間加強經貿合作，特別在高科技領域方面的經濟合作，會有重要作用。

蘇浩預測，會在峰會成果文件中，強調要維護二戰以來的國際秩序，通過上合組織峰會表達立場和行動，支持國際社會的穩定、協調與發展。

此次與會的領導人包含俄羅斯總統普京，他也將出席「九三閱兵」，蘇浩認為，俄烏問題處於重要轉折點，因應中國在俄烏問題的態度，有望為未來解決俄烏兩國衝突創造良好條件。