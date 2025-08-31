　
大陸 大陸焦點 特派現場

閱兵前「上合峰會」先登場　陸專家：將強調維護二戰以來國際秩序

▲▼ 2025上合會主會場 。（圖／記者任以芳攝）

▲上合峰會位於天津的會場 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共「九三閱兵」舉行之前，上海合作組織峰會先一步在天津舉行，與會的多名國家領導人都將是閱兵座上賓。大陸學者預測，峰會的成果文件，將強調維護二戰以來的國際秩序，支持國際社會的穩定、協調與發展。

根據《香港電台》報導，大陸外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩認為，此次峰會正值反法西斯戰爭、二戰結束，以及中國抗日戰爭結束80周年，同時是聯合國多邊外交形成80周年紀念，建構出一套國際規則及國際關係秩序。

▲▼ 2025上合會主會場 。（圖／記者任以芳攝）

蘇浩指出，中國主辦此次峰會可體現上合組織成員國之間的協調合作，以及中國在全球治理及區域合作方面，具重大意義，因應當前國際社會動盪不安，今次峰會的討論及主張有引領作用。

蘇浩指出表示，上合組織中很多國家受美國貿易戰影響，上合組織成員間加強經貿合作，特別在高科技領域方面的經濟合作，會有重要作用。

蘇浩預測，會在峰會成果文件中，強調要維護二戰以來的國際秩序，通過上合組織峰會表達立場和行動，支持國際社會的穩定、協調與發展。

此次與會的領導人包含俄羅斯總統普京，他也將出席「九三閱兵」，蘇浩認為，俄烏問題處於重要轉折點，因應中國在俄烏問題的態度，有望為未來解決俄烏兩國衝突創造良好條件。

▲▼ 2025上合會主會場 。（圖／記者任以芳攝）

港警察被騙去柬埔寨　園區看到「警察證」主動放人

閱兵前「上合峰會」先登場　陸專家：將強調維護二戰以來國際秩序

習近平會見莫迪！中印雙邊會晤陣仗曝光

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

中國8月製造業PMI49.4%　連續5個月處萎縮區間

習近平會見聯合國秘書長：中國始終堅定站在歷史正確一邊

時隔7年訪華！莫迪今會見習近平　聚焦邊境管控、經貿合作區域安全

美限制三星等企業在陸製造晶片　陸方表態反對

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合組織峰會

影／集裝箱自己走！天津港無人自動化　全球首個「智慧零碳」碼頭

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合峰會

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合峰會

俄羅斯總統普丁31日上午搭機抵達天津，他將出席8月31日、9月1日在天津舉行的上合組織峰會，並在結束天津的行程後前往北京，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動。

3亮點！規模最大上合組織天津峰會將登場

3亮點！規模最大上合組織天津峰會將登場

白俄羅斯加入上合組織　習籲團結力量

白俄羅斯加入上合組織　習籲團結力量

時隔6年　陸國防部長將訪印度

時隔6年　陸國防部長將訪印度

北大清華本科畢業生可直接落戶上海

北大清華本科畢業生可直接落戶上海

