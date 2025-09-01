金正恩搭火車赴北京閱兵　出發前「特地視察飛彈工廠」

▲金正恩視察新建立的飛彈自動化生產線。（圖／翻攝朝中社）

記者吳美依／綜合報導

北韓最高領導人金正恩據傳1日將搭火車前往北京，出席中國主辦的閱兵典禮。出發之前，他特地前往視察新建立的飛彈自動化生產線。儘管平壤正因為核武與彈道飛彈計畫遭受國際制裁，但在中俄支持之下，這些懲罰性措施已日漸失效。

北韓官媒《朝中社》報導，金正恩8月31日前往重要軍需企業，視察全新設計的流水線式飛彈自動化生產流程。他表示，現代化生產流程的建立，將「大幅提升國家的飛彈生產能力，為重要飛彈部隊增強戰鬥準備的計畫與構想，提供了堅實的保障。」

南韓國民之力黨議員庾龍源分析，金正恩視察的新建飛彈工廠，可能正在生產KN-23系列的北韓版伊斯坎德飛彈，包括基本型號與改良型號，「北韓似乎想盡快補足因為支援烏克蘭戰爭而減少的彈道飛彈庫存，也可能進一步向俄羅斯提供武器。」

▲金正恩過去也曾搭乘的綠皮火車出行。（圖／達志影像／美聯社）



這一趟視察時機敏感，因為金正恩即將啟程前往北京參加閱兵典禮，並與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁會面。此前南韓媒體預測，金正恩可能搭乘專用火車出行。《韓國時報》也引述觀察人士與政府資料報導，火車行駛時間長達20至24小時，因此金正恩最快可能1日就要離開平壤，並於2日抵達北京。

《路透社》指出，北韓因其核武與彈道飛彈計畫違反聯合國安理會決議，正遭受嚴厲的國際制裁。但專家與國際官員表示，隨著中俄在經濟、軍事和政治上提供日益成長的支持，這些制裁已經大幅失去效果。

與此同時，北韓外務省發言人發布聲明，「強烈譴責並拒絕」美日韓3國把網路空間當成「地緣政治對抗和敵對宣傳的舞台」。該聲明警告，美國越是與盟國合作，「持續對北韓進行過時且惡意的敵對行為」，北韓與美國之間的不信任和敵意就越會累積。