　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲外媒指出，美國總統川普計劃部署美國私人軍事公司到烏克蘭。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

Telegraph報導，美國總統川普正與歐洲盟友協商，計劃部署美國私人軍事公司到烏克蘭，作為長期和平方案的一部分，協助重建烏克蘭前線防禦工事及新基地，保護美方企業。

文中提到，這項安排被視為川普履行「不直接派遣美軍」承諾的替代方案，英國政府消息人士透露，美國派遣私人承包商的行為，等同於讓美國護照持有者直接踏上烏克蘭土地，在實質上形成對普丁的威懾。分析指，這不僅能安撫川普支持者對海外軍事介入的疑慮，同時提供新的商業發展機會。

這項計畫正與其他一系列由英法兩國主導的「自願聯盟」所擬定的安全保障方案同步進行討論，構成未來長期和平計畫的基礎架構，包括空中巡邏、軍事訓練以及黑海任務等最終細節最快可能在周末公布。

歐洲官員表示，預防戰爭的主要策略是持續重建烏克蘭軍隊，將其打造成主要嚇阻力量。依據規劃，烏克蘭部隊將在未來和平協議所劃定的前線位置加強邊境防禦，烏軍將由歐洲北約盟國透過現行與新機制來進行重新武裝及訓練；舉例來說，烏克蘭可利用歐洲盟友提供的資金繼續購買美國軍武，像是愛國者防空飛彈或是海馬士火箭發射器。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」
新光三越小北店試營運人潮爆！　一天開200張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量「跌破15%」民眾搶水　用濕紙巾掃廁所

馬桶座不是最髒！專家揭公廁最大「細菌溫床」　1動作超危險

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量「跌破15%」民眾搶水　用濕紙巾掃廁所

馬桶座不是最髒！專家揭公廁最大「細菌溫床」　1動作超危險

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

接掌獨行俠領袖新角色　陣中最老湯普森：多年未有的動力再燃

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

D胸女星「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

來不及彈射！波蘭F16資深飛行員少校殉職

川普關稅被判「越權違法」　原因一次看懂

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

更多熱門

相關新聞

國安人士：美參議院軍委會主席訪台時機高度重要　釋3大強烈訊息

國安人士：美參議院軍委會主席訪台時機高度重要　釋3大強烈訊息

美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員羅傑·韋克爾（Roger F.Wicker）近日率領國會代表團訪問台灣。對此，國安人士表示，訪台時機高度重要，中國對島鏈威脅越來越高，加上下周（9月3日）要舉行盛大閱兵；他認為，美方此舉帶來三大重要訊息：美國對台灣安全承諾的強烈訊息、美國政要力挺台灣的強烈訊息、美國對台灣安全關注的強烈訊息。

西南航空：「體型過胖」坐飛機要買2個座位！

西南航空：「體型過胖」坐飛機要買2個座位！

美海灘大腸桿菌超標　官方警告

美海灘大腸桿菌超標　官方警告

烏前議長遭行刑式槍殺　25秒畫面曝光

烏前議長遭行刑式槍殺　25秒畫面曝光

川普對等關稅政策違法　曝光日韓中歐動向

川普對等關稅政策違法　曝光日韓中歐動向

關鍵字：

美國烏克蘭川普私人軍事公司北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

范斯：隨時準備好「接任總統」

快訊／林書豪宣布退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面