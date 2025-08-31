川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

▲外媒指出，美國總統川普計劃部署美國私人軍事公司到烏克蘭。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

Telegraph報導，美國總統川普正與歐洲盟友協商，計劃部署美國私人軍事公司到烏克蘭，作為長期和平方案的一部分，協助重建烏克蘭前線防禦工事及新基地，保護美方企業。

文中提到，這項安排被視為川普履行「不直接派遣美軍」承諾的替代方案，英國政府消息人士透露，美國派遣私人承包商的行為，等同於讓美國護照持有者直接踏上烏克蘭土地，在實質上形成對普丁的威懾。分析指，這不僅能安撫川普支持者對海外軍事介入的疑慮，同時提供新的商業發展機會。

這項計畫正與其他一系列由英法兩國主導的「自願聯盟」所擬定的安全保障方案同步進行討論，構成未來長期和平計畫的基礎架構，包括空中巡邏、軍事訓練以及黑海任務等最終細節最快可能在周末公布。

歐洲官員表示，預防戰爭的主要策略是持續重建烏克蘭軍隊，將其打造成主要嚇阻力量。依據規劃，烏克蘭部隊將在未來和平協議所劃定的前線位置加強邊境防禦，烏軍將由歐洲北約盟國透過現行與新機制來進行重新武裝及訓練；舉例來說，烏克蘭可利用歐洲盟友提供的資金繼續購買美國軍武，像是愛國者防空飛彈或是海馬士火箭發射器。