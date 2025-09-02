　
    • 　
>
國際

印尼示威暴動已6死「軍隊進駐首都」　關鍵地點布署狙擊手

▲▼印尼示威。（圖／路透）

▲印尼抗議示威活動越演越烈，尤其是發生鎮暴警車撞死外送員事件，引發社會公憤後，甚至出現警民血腥衝突。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

印尼首都雅加達近日發生人民走上街頭進行反政府抗議示威，最初抗議者手段相對溫和，直到8月28日一名外送員被鎮暴警車撞死，徹底引爆印尼人民的怒火，不但各地城市紛紛出現抗議人潮，甚至出現警民血腥衝突，至今已造成6死、數百人受傷，印尼政府如今更派軍隊進駐首都鎮壓。

綜合外媒報導，這次事件起因於，印尼人民不滿國會議員自肥，每個月可領取高於最低工資10倍的房屋補貼，加上民間物價上漲、失業、教育與生活成本上升等因素，導致雅加達8月25日出現大規模抗議示威活動，學生、勞工與民間團體紛紛集結到國會大樓前抗議。

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

▲示威者縱火。（圖／路透）

示威者最初手段相對溫和，直到8月28日發生一名外送員被鎮暴警車撞死事件，瞬間激起印尼社會公憤，示威活動不但快速蔓延到各地城市，示威者也開始朝協助政府鎮暴的警方投擲石頭、汽油彈，甚至有人闖入地方議會縱火、洗劫政府高管的豪宅，演變成印尼總統普拉伯沃上任以來最大的動亂事件。

印尼政府為平息局勢，下令警方朝示威者噴射強力水柱、射擊催淚瓦斯外，試圖驅散及逮捕示威者，並在首都各處設立檢查站，同時指示軍隊進駐雅加達，組織隊伍在街頭巡邏，更在關鍵地點部署狙擊手，雅加達宛如進入了類似戒嚴的狀態。

除了強硬手段外，印尼總統普拉伯沃及各政黨領袖1日共同宣布，國會已決定削減議員津貼、消具有爭議的房屋補貼，同時暫停一切議員海外考察行程，聲稱這是聽取人民的心聲。不過，普拉伯沃也警告，將對暴動分子與搶劫犯採取嚴厲行動，更指控部分動亂出現了恐怖主義和叛國的跡象。

儘管印尼政府做出種種舉措試圖平息動亂，各地城市的抗議活動仍持續不斷，事件至今已造成6人死亡、數百人受傷、千餘人被警方逮捕。外媒指出，這次民間發起的抗議活動是普拉伯沃執政至今最大挑戰，他1年前上任以來幾乎沒有遇過政治反對。

關鍵字：

印尼抗議示威衝突政府

