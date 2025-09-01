印尼議員豪宅被洗劫！爆擁19土地28豪車　疑早已逃到新加坡

▲薩赫羅尼的豪宅被上百名群眾洗劫。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

印尼近期因國會議員調薪與享優渥福利，引發大規模示威遊行，加上鎮暴警車撞死摩托車騎士，連連激起群眾怒火。多名政要高官的豪宅遭示威者洗劫，其中包含國會眾議院議員艾哈邁德．薩赫羅尼（Ahmad Sahroni）的住家，他被爆出擁有19塊土地與28輛豪車，然而據傳事件曝光後，他早已偷偷逃到新加坡避難。

根據《中國報》引述印尼媒體報導，印尼國家行政官資產報告顯示，薩赫羅尼的身家估計高達3280億印尼盾（約新台幣6億元），名下擁有19塊土地，總值高達1390億印尼盾（約新台幣2.5億元）。不僅如此，他還是豪車收藏家，車庫內停滿賓利、法拉利、保時捷、特斯拉、賓士等28輛名車，甚至還有哈雷重機和Vespa摩托車。不過，薩赫羅尼同時背負約340億印尼盾（約新台幣6320萬元）的債務。

印尼示威遊行持續升溫，8月30日有數百名群眾衝進他位於雅加達北部丹戎不碌的豪宅，電視、名車全遭破壞，還有價值數千萬印尼盾的鋼鐵俠雕像被洗劫。

此外，豪宅內的鋼琴、名牌包包、蘋果電子產品，甚至連高檔水果「陽光玫瑰葡萄」都被示威者搬走。有影片拍到現場翻出的私人物品，其中包括色情光碟和女性內衣，引發網路熱議。

▲示威者翻出色情光碟與女性內衣。（圖／翻攝自X）



更讓人質疑的是，有示威者翻出薩赫羅尼的畢業證書，發現他就學時期成績相當差，卻還是能進入國會享高薪，讓群眾的憤怒再度升溫。

群眾洗劫時，薩赫羅尼並未在家，外界傳出他其實早就已經逃往新加坡避難，網路上甚至流傳他在機場等候航班的照片，但消息尚未獲得官方證實。

薩赫羅尼作為國民民主黨議員，曾批評示威者是「世界上最愚蠢的人」，引發輿論撻伐。而事後他也因為失言遭國民民主黨暫停議員職務。

▼網傳薩赫羅尼已經搭機逃往新加坡。（圖／翻攝自X）

Headline news ..!!



Detik detok rumah ahmad sahroni di priok di jarah warga



Dlm dokrin ada 3 keadaan darurat yaitu bencana alam, huru hara dan wabah penyakit



Presiden prabowo juga blm memberi diskresi luar biasa



Gak tau ini jadi perberatan atau keringanan ..? #IndonesiaGelap pic.twitter.com/ai69Zz7S2n — ilham wahyu saputra (@ilhampid) August 30, 2025