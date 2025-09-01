　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

▲▼印尼示威。（圖／路透）

▲印尼示威成為數十年來最嚴重暴力事件。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）8月31日緊急宣布，各政黨已經同意削減國會議員福利與待遇，試圖平息大規模反政府示威，但民眾怒火似乎未平，死亡人數已攀升至6人，成為該國數十年來最嚴重暴力事件。

路透社、衛報報導，這波抗議浪潮始於8月25日，民眾針對一系列議題感到不滿，尤其議員過度優渥的薪資與住房津貼，29日更因裝甲警車輾斃一名外送員而引爆全面騷亂。示威者洗劫政黨人士住宅，縱火燒毀政府大樓，政治社會動盪也跟著重創該國股市。

普拉伯沃與各政黨領袖在記者會上宣布，「國會領袖已表示，他們將取消多項國會政策，包括議員津貼規模，並且暫停海外公務旅行。」不過，他同時下令軍警對暴動分子與搶劫犯採取嚴厲行動，指控部分動亂出現恐怖主義和叛國的跡象，遭國際特赦組織批評用詞過火。

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

▲▼印尼示威。（圖／路透）

▲▼ 印尼示威暴力騷亂。（圖／路透）

儘管當局釋出上述聲明，今日（9/1）預計還會出現更多示威活動。印尼最大學生組織「全印尼學生執行機構」（All Indonesian Students' Executives Body）負責人穆薩米爾（Muzammil Ihsan）表示，削減議員福利還不夠，將持續考慮進一步示威行動，「政府必須解決根深蒂固的問題，街頭上的怒火並非空穴來風。」

規模較小的「印尼學生民主聯盟」（Indonesian student League for Democracy）負責人特加爾（Tegar Afriansyah）也說，總統的聲明並未解決任何根本問題，也就是「寡頭政治與經濟結構不平等」。他形容，普拉伯沃對軍警的命令是「明顯的壓迫與恐嚇」。

《路透社》指出，這一波示威活動是普拉伯沃執政迄今最大挑戰，自從他在將近1年前上台以來，幾乎沒有遇過政治反對。

▲▼ 印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）。（圖／路透）

▲普拉伯沃的聲明，未能平息民眾怒火。（圖／路透）

此外，國民民主黨（Nasdem Party）黨主席蘇里亞（Surya Paloh）宣布對2名黨內議員艾哈邁德（Ahmad Sahroni）和娜法（Nafa Urbach）實施停職處分，原因是他們的發言冒犯公眾，此舉凸顯該政黨致力保護公眾情緒的承諾，「我們的代表發表傷害與背叛人民的情感的言論」，與該黨價值背道而馳。

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
屈中恆遭抵制！《寶島一村》大陸場全沒了　演員全打包回台
快訊／阿富汗強震250死！　塔利班政府大規模救援
《刀劍神域》手遊宣布結束營運
沒退位！柯建銘喊任期到明年2月　「黨團六長」今起登記
「琵琶」颱風本周可能生成　今起連4天水氣偏多
快訊／台股急殺340點！　失守2萬4
10隻倉鼠沖進馬桶！惡女抖音被洗版　身分起底
快訊／「雨刷」又出事！　遭搜索逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

快訊／阿富汗6.0強震至少250死500傷　展開大規模救援

韓媒：黃仁勳10月訪韓出席APEC峰會　有望促川普、習近平會談

和好友「輪流開槍」挑戰玩命遊戲！　英退伍軍人當場爆頭亡

遊樂園和爸媽走散　男童獨自走在「30公尺高軌道上」驚險畫面曝

普丁習近平見面了！　克宮：兩人討論美俄近期互動

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

恐數百人罹難！阿富汗6.0強震增至20死　塔利班急籲國際援助

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

快訊／阿富汗6.0強震至少250死500傷　展開大規模救援

韓媒：黃仁勳10月訪韓出席APEC峰會　有望促川普、習近平會談

和好友「輪流開槍」挑戰玩命遊戲！　英退伍軍人當場爆頭亡

遊樂園和爸媽走散　男童獨自走在「30公尺高軌道上」驚險畫面曝

普丁習近平見面了！　克宮：兩人討論美俄近期互動

米奇對決！翻滾互咬「騰空飛撲」　44秒激戰片瘋傳

恐數百人罹難！阿富汗6.0強震增至20死　塔利班急籲國際援助

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史　由電子發票取代

台股漲多拉回！法人：類股輪動架構健康　降息創造資金行情空間

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

台中3小學首迎新生　學區房最高均價6字頭

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡　京都風懷舊小店隱身巷弄

「孕婦救人」影片瘋傳！當事人澄清：我沒懷孕啊……

蘋果宣布三款Mac過時　11吋MacBook Air正式退場

龔明鑫接經濟部長看美國關稅　「任何狀況都有路可走」

髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

【男孩？女孩？】菲性別揭曉派對用井字棋決勝負全程超嗨

國際熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

他搶小孩紀念帽　遭網友肉搜起底

他看大谷噴掉千萬　死後1原因害妻被查稅

大韓航空班機延誤　竟因空服集體遲到

繞過國會　川普取消49億美元援外資金

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

東京AV片場驚見腐屍！35歲男1習慣慘遭棒擊致死

30多年前埋下！黛妃「時空膠囊」意外曝光

范斯：隨時準備好「接任總統」

北韓高官女兒「冒死脫北」！恐怖經歷曝

更多熱門

相關新聞

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

民進黨台北市議員趙怡翔預計明天（9月1日）轉任國安會副秘書長，而其議員服務團隊，則全數交棒給辦公室執行長劉品妡，未來也將角逐大安文山區議員遺缺。值得注意的是，劉品妡不僅擁有英國倫敦大學藝術與文化管理碩士學歷，其父親為7屆宜蘭縣議員劉添梧，祖母賴秀鑾也曾擔任羅東鎮民代表，外型甜美，被認為外型神似「學姊」民眾黨議員黃瀞瑩。

印尼人怒了　數百人闖財長豪宅洗劫

印尼人怒了　數百人闖財長豪宅洗劫

台南慢壘邀請賽登場！媒體、議員、旅遊、公校4隊同場尬球技

台南慢壘邀請賽登場！媒體、議員、旅遊、公校4隊同場尬球技

裝甲警車輾斃外送員　印尼示威又增3死

裝甲警車輾斃外送員　印尼示威又增3死

裝甲警車撞死21歲騎士　印尼警方道歉

裝甲警車撞死21歲騎士　印尼警方道歉

關鍵字：

印尼示威議員

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

可能有新颱風　路徑估大迴轉

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面