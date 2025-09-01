髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

▲印尼示威成為數十年來最嚴重暴力事件。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）8月31日緊急宣布，各政黨已經同意削減國會議員福利與待遇，試圖平息大規模反政府示威，但民眾怒火似乎未平，死亡人數已攀升至6人，成為該國數十年來最嚴重暴力事件。

路透社、衛報報導，這波抗議浪潮始於8月25日，民眾針對一系列議題感到不滿，尤其議員過度優渥的薪資與住房津貼，29日更因裝甲警車輾斃一名外送員而引爆全面騷亂。示威者洗劫政黨人士住宅，縱火燒毀政府大樓，政治社會動盪也跟著重創該國股市。

普拉伯沃與各政黨領袖在記者會上宣布，「國會領袖已表示，他們將取消多項國會政策，包括議員津貼規模，並且暫停海外公務旅行。」不過，他同時下令軍警對暴動分子與搶劫犯採取嚴厲行動，指控部分動亂出現恐怖主義和叛國的跡象，遭國際特赦組織批評用詞過火。

儘管當局釋出上述聲明，今日（9/1）預計還會出現更多示威活動。印尼最大學生組織「全印尼學生執行機構」（All Indonesian Students' Executives Body）負責人穆薩米爾（Muzammil Ihsan）表示，削減議員福利還不夠，將持續考慮進一步示威行動，「政府必須解決根深蒂固的問題，街頭上的怒火並非空穴來風。」

規模較小的「印尼學生民主聯盟」（Indonesian student League for Democracy）負責人特加爾（Tegar Afriansyah）也說，總統的聲明並未解決任何根本問題，也就是「寡頭政治與經濟結構不平等」。他形容，普拉伯沃對軍警的命令是「明顯的壓迫與恐嚇」。

《路透社》指出，這一波示威活動是普拉伯沃執政迄今最大挑戰，自從他在將近1年前上台以來，幾乎沒有遇過政治反對。

此外，國民民主黨（Nasdem Party）黨主席蘇里亞（Surya Paloh）宣布對2名黨內議員艾哈邁德（Ahmad Sahroni）和娜法（Nafa Urbach）實施停職處分，原因是他們的發言冒犯公眾，此舉凸顯該政黨致力保護公眾情緒的承諾，「我們的代表發表傷害與背叛人民的情感的言論」，與該黨價值背道而馳。

