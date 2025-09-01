「孔子75代孫」涉詐！26協會浮報政府補助款721萬　8人起訴

▲台灣中華儒學總會理事長孔祥科涉詐領政府補助款被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中華仁德協會理事長葉東燦、蔡宗成等人，涉嫌聯合「孔子第75代孫」孔祥科的中華儒學總會等26個民間團體，以空白單據加上立委推薦函，向中油、衛福部、經濟部工業局等政府單位，詐領活動經費補助款，1年多時間不法所得721萬元，台北檢署1日依詐欺取財罪嫌起訴8名被告，其中居於主導角色的葉、蔡分別遭具體求處6年、8年有期徒刑。

▲中華仁德推廣協會理事長葉東燦涉嫌主導26個民間協會詐領補助款。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴指出，孔祥科等民間團體的主導者將大小章交給葉東燦等人，從2022年3月到2023年7月間，舉辦「用愛傳遞居家照顧暨節能減碳宣導」、「讓愛循環傳遞幸福公益表演」、「布袋漁港觀光活動暨節能減碳」、「關懷弱勢、原住民族青少年保護、就業安全」等51場公益活動，向政府單位申請補助1201萬1000元。

雖然這些活動都有如實舉行，但是葉東燦卻在廠商提供的空白收據中，虛報活動成本，例如市價3800元的背景板被浮報到4萬至6萬元不等，海報印刷每張24.91元被報成每張200到250元，8000元的音響租借費用報成2萬到6萬元不等，然後搭配蔡宗成取得的諸多立法委員的推薦信例稿，確保相關政府機關審核同意補助。

▲台灣社區關懷愛心服務協會聯絡人蔡宗成提供立委推薦函，以利26協會申請政府補助。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查，葉東燦等人利用26個協會舉辦活動的名義，向政府機關申報補助款向中，除葉分得40%之外，其他6成由孔祥科等相關協會負責人朋分做為報酬私用，上千萬的補助款向中，有721萬2600元屬於浮報虛列，涉及詐欺等罪嫌。檢調已對其他涉案協會分案進行追查。