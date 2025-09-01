走讀衝突內政部要嚴辦！黃國昌嗆丟人　民進黨：惡劣行徑令人不齒

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌上周六率眾違法集會，今（1日）仍持續抨擊台北市警方執法，民進黨發言人韓瑩表示，黃國昌卻連守法都做不到，至今仍想規避責任、違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。黃國昌今（1日）表示，「我只能送他們四個字，丟人現眼」，他從學者時期就走上街頭，面對國家機器、暴政從來沒怕過，過去不會怕，「現在會怕賴清德用國家機器對付我？」

對此，民進黨發言人韓瑩表示，黃國昌宣稱走讀活動，卻發生對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀。當年時任台北市長柯文哲曾稱立委更應守法，總統府旁等禁制區不可集會遊行。如今黃國昌卻連守法都做不到，至今仍想規避責任、違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

韓瑩指出，黃國昌帶頭違法聚眾集會、煽惑支持者衝撞警方，造成多名員警受傷不適，內政部、警政署及台北市警察局皆嚴正譴責，並表示將依法究辦。民進黨譴責民眾黨踐踏民主法治行徑，請黃國昌勿再帶頭違法。

▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）