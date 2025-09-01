　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走讀衝突內政部要嚴辦！黃國昌嗆丟人　民進黨：惡劣行徑令人不齒

▲▼民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌上周六率眾違法集會，今（1日）仍持續抨擊台北市警方執法，民進黨發言人韓瑩表示，黃國昌卻連守法都做不到，至今仍想規避責任、違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示將嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。黃國昌今（1日）表示，「我只能送他們四個字，丟人現眼」，他從學者時期就走上街頭，面對國家機器、暴政從來沒怕過，過去不會怕，「現在會怕賴清德用國家機器對付我？」

對此，民進黨發言人韓瑩表示，黃國昌宣稱走讀活動，卻發生對警察勒頸、意圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀。當年時任台北市長柯文哲曾稱立委更應守法，總統府旁等禁制區不可集會遊行。如今黃國昌卻連守法都做不到，至今仍想規避責任、違法集會目的更是意圖破壞司法獨立，惡劣行徑令人不齒。

韓瑩指出，黃國昌帶頭違法聚眾集會、煽惑支持者衝撞警方，造成多名員警受傷不適，內政部、警政署及台北市警察局皆嚴正譴責，並表示將依法究辦。民進黨譴責民眾黨踐踏民主法治行徑，請黃國昌勿再帶頭違法。

▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲▼黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

更多新聞
爆「警察被下令放人越過拒馬就拔官」　陳昭姿：我講話我負責

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與830「 司法改革 公民走讀」，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，警政署昨表示嚴正追辦，內政部也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。對此，民眾黨立委陳昭姿今（1日）爆料，「我們請市議員去跟中正分局溝通，回來就一句話，上面說只要放人一步，立刻拔官，我講話我負責」，只要有放人越過拒馬，就立刻拔官，所以後來不溝通了，你要逼警察被拔官嗎？

稱不懼被賴清德對付　黃國昌嗆：民主進步可丟垃圾桶、劉世芳丟人

昌想選新北　李四川：母雞是民眾黨會讓小雞緊張

譴責黃國昌「勒警」？　蔣萬安沉默不回應

內政部辦民眾黨　黃國昌：放馬過來

