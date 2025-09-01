　
地方 地方焦點

新北海洋永續講座9／3開放報名　親手做藻礁、放流魚苗揭奧妙

▲新北海洋永續講座9／3開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北海洋永續講座9月3日開放報名，親自體驗放流復育過程與養殖工作。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為促進海洋永續發展，新北市漁業處舉辦「新北市海洋永續課程講座」，將於9月3日中午12時30分起開放免費報名，9月13日起至9月28日止每週六、日在新北市海洋資源復育園區熱情開課，共推出6場次海洋復育體驗課程。新北市漁業處邀請大小朋友親身體驗海洋復育工作，深入了解海洋資源復育的奧妙。

▲新北海洋永續講座9／3開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

守護藍色國土　從海洋教育開始

臺灣四面環海，孕育出豐富的海洋資源，海洋不僅是食物來源，更是氣候調節與經濟發展的重要支柱。當前海洋環境正面臨前所未有的挑戰，為喚起更多國人對海洋保育的關注，新北市政府與國立臺灣海洋大學合作，以新北市海洋資源復育園區作為海洋教育及海洋復育基地，辦理海洋永續課程講座，讓民眾了解海洋所面臨的危機與守護海洋的重要，並實際透過實作課程參與海洋資源復育的過程。

▲新北海洋永續講座9／3開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

大手牽小手　成為守護海洋的實踐者

國立臺灣海洋大學徐德華副教授表示，透過海洋永續課程講座的知識傳遞與實作體驗，將科學知識轉化為生活行動，讓每位學員都能成為守護海洋的實踐者。課程由海洋大學的專業講師帶領，為學員深入解析海洋當前所面臨的危機以及講解海洋復育工作。除了認識園區內的復育設施及運作，學員還能親手製作藻類附著基等棲地營造裝置以及操作魚苗的標記與放流，體驗海洋復育工作。並透過顯微鏡觀察輪蟲、微細藻等魚苗的餌料生物，了解「養魚先養餌」的重要性。

新北市漁業處表示，海洋需要大家共同守護，透過此次課程，期盼讓更多民眾認識海洋、親近海洋、愛護海洋，並將保護海洋的觀念落實到日常生活中。海洋永續課程講座將於今年9月3日中午12時30分開放線上報名，共辦理6場次：9/13、9/14、9/20、9/21、9/27及9/28，課程完全免費，五歲以上皆可參加，每梯次限額40人，由1位代表報名，最多可以選擇報名4位（人數包含報名者本人及其他3位參加者）。歡迎有興趣的市民朋友親自體驗水產養殖培育與復育工作，共同為海洋環境出一份心力。

▲新北海洋永續講座9／3開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北海洋永續講座9／3開放報名。（圖／新北市漁業處提供）

新北市政府於8月31日隆重舉辦「2025年環保英雄表揚大會」，由副市長劉和然親自頒獎，表彰147位長期默默奉獻的環保志工。今年大會亮點在於首度設立「環保青年組」，吸引多位青年世代加入，他們運用數位專長、創意理念投入社區環保，與資深志工的經驗傳承交織並進，展現跨世代攜手、薪火相傳的永續力量，共同為新北市邁向淨零未來奠定堅實基礎。

