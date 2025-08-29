日本安中市長首訪台南　黃偉哲盼深化觀光、體育、教育交流

▲日本群馬縣安中市市長岩井均拜會台南市長黃偉哲，雙方熱絡交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本群馬縣安中市長岩井均29日首次率團到訪台南，拜會市長黃偉哲，會談中，雙方就觀光、體育、教育等領域展開討論，並期望在既有的獅子會50年交流基礎上，深化合作。

黃偉哲市長表示，台南是台灣最早建立的城市，剛於去年迎來「台南400」，文化底蘊深厚，且保有許多日式歷史建築。他特別邀請安中市學生來台南修學旅行，或進行體育交流，盼藉此增進兩市友誼。他也提到，台南擁有世界三大泥漿溫泉之一的關子嶺，以及龜丹碳酸溫泉，還有國際級馬拉松賽事，非常適合與安中市交流。

岩井均市長則回應，安中市不僅以溫泉聞名，更是日本馬拉松的發源地。他感謝台南的熱情接待，也代安中市友誼市──群馬縣水上町阿部賢一町長向台南致意。他期待未來能在溫泉觀光、體育賽事推廣、教育交流等方面，與台南展開更多實質合作。

安中市位於群馬縣西南部，人口約5萬5千人，鄰近知名觀光地「輕井澤」，以磯部溫泉、碓冰峠、秋間梅林及安政遠足活動著稱。早在1974年，碓冰安中獅子會就與台南府城獅子會締結姐妹會，奠定雙方長達半世紀的交流基礎。