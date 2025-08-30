新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

▲英國藝術家Martyn Barratt「生生不息」裝置藝術。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局與農業部農村發展及水土保持署臺北分署共同主辦的「農遊童玩闖關趣 農村藝術好蒔光」活動，今（30日）於淡水忠寮農村再生社區熱鬧展開。活動最大亮點為英國藝術家Martyn Barratt創作的裝置藝術「生生不息」（A valley story）正式揭曉，將國際藝術帶入農村場域，吸引眾多民眾前往體驗。

活動僅舉辦至明（31日），歡迎民眾把握機會前往淡水忠寮社區，尚有3場免費體驗（12時30分雞母狗、13時30分花草拓印及14時30分北管體驗），每場活動前40分鐘開放20名供現場民眾報名體驗；及14時00分於口湖子園區進行免費生態導覽，體驗農村藝術與在地文化的獨特魅力。

▲農村再生社區特色園遊會。

「生生不息」作品以大屯山系地景為靈感，藝術家透過收集社區居民的古老物件，重塑傳統農村生活意象，將在地故事封存於藝術結構中，不僅延續鄉村記憶，更為北海岸農村景觀增添國際藝術視野。農業局表示，該作品打造「無圍牆美術館」，使藝術融入日常生活，讓遊客深入認識農村文化與生態環境。

現場活動豐富多元，包括免費DIY體驗如草編、花草拓印及北管音樂體驗，並設有14個特色攤位展售各式農特產品。民眾可參與闖關遊戲獲得小禮物，也可品嘗淡水忠寮南瓜冰棒、平溪野薑花水餃、石門嵩山黑米、三芝洛神等在地美食與農產加工品。

▲農遊趣關卡「農遊套圈圈」。

忠寮社區以盛產南瓜、甘藷與茭白筍聞名，為典型結合自然生態、魚菜共生與歷史建築的再生農村。近年推動食農教育，設立友善耕作的市民農園，提供民眾承租種植，實踐綠色生活。

農業局長諶錫輝指出，新北市目前共輔導18個農村再生社區，從生活、生產、生態三面向推動永續發展。本次活動展現社區的創意與文化能量，未來將持續推出農遊體驗活動，民眾可透過「走吧！農村不遠！」官方報名平台參與，共同推動新北成為「農業健康市」。