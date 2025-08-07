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單親媽自摔亡！男友自責情緒低落尋短　父親節前夕雙重悲劇

▲基隆30歲單親媽送完小孩去上課後，疑似右側超車操作不當自摔亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲30歲李女送完小孩去上課後，機車突然打滑失控自摔亡；林姓男友6日被友人發現在大武崙沙灘停車場，燒炭陳屍車內。圖為李女案發時車禍現場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名32歲林姓男子昨（6日）被發現在車內輕生，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，林男因李姓女友今年6月初自摔車禍身亡，長期陷入自責與憂鬱，情緒非常低落，沒想到在父親節前夕選擇結束生命，讓年邁70歲父親再度面臨白髮人送黑髮人之痛。

回顧案發當時，今年6月2日上午近8時，30歲李女騎機車行經七堵區實踐路253巷時，不慎自摔跌落排水溝，頭部重創送醫不治。警方調閱後方車輛行車記錄器，發現李女當時從大客車右側超車，機車突然打滑失控。據悉，李女為單親媽媽，當天剛送完就讀國小的女兒上學，沒想到在上班途中發生意外，校方事後啟動教育儲蓄戶募款，協助女童後續生活。

▲基隆30歲單親媽送完小孩去上課後，疑似右側超車操作不當自摔亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

親友透露，林男與李女生前為情侶關係，車禍前兩人曾發生爭執，李女身亡後，林男情緒崩潰，多次表達愧疚之意。林男在知名物流公司擔任送貨員，近期工作表現明顯受影響，同事亦察覺其精神狀態不佳。

據了解，友人6日上午發現林男獨自駕車前往大武崙沙灘一帶，久未返家，下午在停車場尋獲其車輛時，發現引擎未熄火，車內飄出木炭燃燒氣味，立即趕緊報警。消防人員趕抵破窗搶救，林男已無生命跡象，送基隆長庚醫院後宣告不治。

林姓老父養育4個兒子，林男為家中么子，其大哥10多年前亦因輕生離世，年近70歲的林父再度面對喪子之痛，趕抵現場時情緒激動，掩面痛哭失聲。警方已封鎖採證，並報請檢方相驗以釐清死因。

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