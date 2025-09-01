跨世代守護環境！新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

▲翁文俊同時榮獲「資源永續組」特優獎及「長年貢獻獎」（右3）。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於8月31日隆重舉辦「2025年環保英雄表揚大會」，由副市長劉和然親自頒獎，表彰147位長期默默奉獻的環保志工。今年大會亮點在於首度設立「環保青年組」，吸引多位青年世代加入，他們運用數位專長、創意理念投入社區環保，與資深志工的經驗傳承交織並進，展現跨世代攜手、薪火相傳的永續力量，共同為新北市邁向淨零未來奠定堅實基礎。

劉和然表示，新北市自2011年起率全國之先首創「環保英雄遴選計畫」，至今已表揚3,628位環保英雄，涵蓋老中青不同世代。今年的獲獎者中，不僅有投入數十年的耆老，也有展現創意與行動力的年輕世代，展現跨世代攜手守護環境的永續力量。從長者傳承的環保智慧，到壯年的穩健行動力，再到青年世代的創新參與，環保早已不僅是一項任務，更是新北市的共同文化。

▲新北市副市長劉和然致詞。

環保局說明，今年的遴選類別包含「資源永續組」、「環境綠美化組」，並首度新增「環保青年組」，鼓勵青年朋友參與公共事務；同時設立「長年貢獻獎」，向長期投入志工工作的夥伴致敬。本次共有147位環保英雄參與遴選，評選結果為2名特優獎、20名優等獎、39名甲等獎、63名佳作獎、3名環保青年獎、20名入圍獎及額外頒發6名長年貢獻獎。

「資源永續組」特優獎得主，為土城區日新里的翁文俊先生，也同時榮獲「長年貢獻獎」。他投身環保志工30餘年，帶領里民及志工進行資源回收，每月回收近3,000公斤的資源物，並積極推動舊物修繕與再利用，憑藉從前學徒時期的經驗，運用他的巧手變廢為寶，巧妙將廢棄電扇改造成可置物的桌子、垂吊式花器等轉化為實用物品。此外，他教導里民製作天然防蚊液、推廣友善耕種與雨水回收，並身體力行使用環保餐具，以實際行動號召更多人加入環保行列。

▲「環境綠美化組」特優獎得主羅春妹（右1），投入社區綠美化，活用閒置空間打造可食地景。

「環境綠美化組」特優獎得主，為五股區貿商里的羅春妹女士，退休後，原在里內關懷據點擔任志工，後經蕭明霞里長邀請，開始投入環保志工的行列。多年來投入社區綠美化，活用閒置空間打造可食地景，提供社區共餐食材。她不僅用心維護社區公園、定期灌溉與打掃，還運用巧思將廢輪胎轉變為花盆點綴園景，為社區營造綠意盎然的生活空間，展現熱情與創意。

今年首次設立的「環保青年組」共吸引6位青年志工參與遴選，展現年輕世代對環境議題的創新實踐與積極參與。其中，獲獎的3位環保青年分別為新莊區光華里的陳春玉，利用下班時間長期維護認養綠地，並推廣重複填充水桶，減少一次性塑膠桶使用，實踐減塑生活。

▲「資源永續組」特優獎得主翁文俊，運用雨水回收收集雨水，並用於澆灌植物。

土城區樂利里的羅雅馨，運用自身數位專長協助社區事務，製作文宣、經營社群平台、紀錄活動全程參與，讓環保訊息觸及更多市民；淡水區埤島里的許蕙如，結合家庭與社區力量，積極參與黃金資收站與環境維護，更主動媒合資源支持志工活動。青年們用創意和行動展現了新世代的環保態度，為社區注入新動能，也與長者攜手，共同形塑跨世代的環保傳承。

環保局強調，表揚環保英雄不僅是對個人的肯定，更希望透過他們的故事，讓更多市民看見環保志工的努力與成果，進而投入這項全民運動。「保護環境」不只是口號，而是生活的一部分。讓我們攜手努力，讓新北成為生生不息、永續發展的城市典範。

▲「環保青年組」得主羅雅馨，參與推動社區環教課程（舉手舉牌的女士）。

▲「環保青年組」得主許蕙如（右1），結合家庭與社區力量，積極參與黃金資收站與環境維護。

▲「環保青年組」得主陳春玉（右1），參與社區環境維護。