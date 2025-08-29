快訊／基隆公寓天花板「整個掉下來」　初判「3關鍵原因」造成

記者郭世賢／基隆報導

基隆市百福社區一棟4層樓公寓昨（28日）發生驚人意外！3樓客廳天花板整片水泥突然崩塌，碎石鋼筋裸露，場面駭人。所幸當時無人受傷，但3、4樓共8名住戶已被緊急撤離並安置於飯店。市府今（29日）邀集土木技師、結構技師及建築師現場會勘，初步判斷與鋼筋鏽蝕、氯離子含量過高及前晚地震有關，整棟建築暫無立即危險，但需進一步鑑定。

台灣省土木技師公會基隆辦事處處長江枝煌指出，勘查發現3樓天花板鋼筋因鏽蝕導致斷面縮減，破壞結構完整性，而鏽蝕原因疑似氯離子超標，是否為海砂屋尚待正式檢測確認。此外，4樓樓地板因裝修鋪設拋光石英磚，增加載重，也加劇結構負荷，前晚的地震則成為壓垮駱駝的最後一根稻草。4樓住戶表示，購屋時現況即是如此。

▲▼基隆公寓客廳天花板崩塌，鏽蝕鋼筋如斷骨裸露。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

江枝煌強調，3、4樓之間的樓板存在「立即性危險」，建議先打除，再由住戶提出修繕方案。整棟大樓的結構安全、氯離子含量及耐震能力，仍需由第三方專業單位詳細評估。

都發處長謝孝昆說明，該公寓於1987年取得使用執照，屋齡已38年，目前整體結構無立即危險，但將協助進行全面鑑定。現階段優先排除公共安全疑慮，其餘樓層住户仍可正常居住。

3樓陳姓屋主的媳婦餘悸猶存地表示，崩塌前晚地震後，客廳不斷傳出窸窣聲響，隔日上午就發生崩塌事故，「真的不敢再住了」，希望市政府協助修繕，讓家人能安全返家。