東石海之夏登場　親子共遊感受海洋魅力

▲嘉義縣推出「海洋漁趣」親子一日遊 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局推出「生態探險觀察家・海洋漁趣一日遊」路線，行程結合沙洲生態、海天一線美景及新鮮海產，邀請家庭走訪嘉義東石，體驗捉蝦、烤蚵、賞日落，感受東石的「海味」。

嘉義東石蚵棚養殖面積為全台最廣，被譽為「蚵的故鄉」，遊程整合「海洋×沙洲×海味」3大亮點，精選東石外傘頂洲、東石漁人碼頭、烤蚵一條街、向禾休閒漁場，帶領孩子認識海洋文化。

遊程首站搭乘觀光漁筏前往「東石外傘頂洲」，近距觀察沙洲地形，沿途欣賞海上蚵棚及一望無際海景，下船後漫步沙灘，感受海風吹拂。

返航後順遊「東石漁人碼頭」，繽紛多彩的彩繪屋與藍白希臘風的夕陽水塔是熱門打卡點；彩霞大道上的「烤蚵一條街」聚集許多鮮蚵店家，現烤鮮蚵香氣四溢。

最後走訪「向禾休閒漁場」，園區打造童趣風格的「梅利號」造景船，可以角色裝扮拍照留念，還能體驗划船撈海菜、摸文蛤、釣魚、烤海鮮，親子同樂、吃喝玩樂一次滿足。

嘉義縣文化觀光局表示，邀請全台親子家庭共遊嘉義，走進東石濱海，用赤腳感受沙洲、品嚐道地鮮蚵，傍晚時分走在海岸長堤，感受海風並欣賞落日餘暉，更多親子遊程資訊可至嘉義縣親子旅官網查詢(https://familytour.chiayi.travel/)。

文觀局指出，「東石海之夏」將在10月4、5、6日的中秋節連假盛大回歸，地點就在東石漁人碼頭，天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓，以及金曲製造機蕭秉治等人帶來演出；10月6日藝響臺灣文化劇團帶來「悟空大鬧恐龍馬戲團」戲碼，同日晚間7點施放12分鐘的「海上煙火秀」，活動精采可期。