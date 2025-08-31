「一定修正不合理年改」　羅智強選藍主席射3箭：捍衛軍公教警消　

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨將改選黨主席，已表態競逐的國民黨立委羅智強今（31日）表示，他承諾當主席一定修正不合理的年改，並替現職軍警消爭取合理待遇，因此會推「立即停砍年金所得替代率」、「編足《警察人員人事條例》預算」、「編足《軍人待遇條例》預算」等三箭，捍衛軍公教尊嚴、做警消後盾、挺國軍前線，這是他義不容辭的使命。另立法院第11屆第4會期將於明登場，任國民黨團新會期書記長的羅智強也透露，立即停砍年金所得替代率是他的優先法案。

羅智強31日在臉書說，他當主席，三箭捍衛軍公教警消尊嚴，而總統賴清德則踩警消、踩軍人、踩公教；軍人浴血奮戰保台，警消衝鋒陷陣守護人民安全，公務員肩負國家政策推行，教師培育社會人才，這些都是台灣安定繁榮的基石，然而民進黨執政卻踐踏軍公教尊嚴，也污名化退休軍公教，貼上「米蟲」標籤，違反「信賴保護原則」與「法不溯及既往」，大砍退休金，讓年邁的退休軍公教陷入「越老越窮」的困境。

「這不是改革，而是羞辱！這不是進步，而是背叛！」羅智強表示，他鄭重承諾，若當選主席，一定修正不合理的年改，並替現職軍警消爭取合理待遇，捍衛大家的尊嚴。

針對三箭，羅智強指出，第一箭：立即停砍年金所得替代率，他已擔任立法院新會期黨團書記長，這是他的優先法案；第二箭：編足《警察人員人事條例》預算，他會強力要求行政院，依法編足預算，提供大家應有的退休保障；第三箭：編足《軍人待遇條例》預算。

羅智強說，捍衛軍公教尊嚴、做警消後盾、挺國軍前線，這是他義不容辭的使命，「你們用生命守護台灣，我也會用全部的力量守護你們」，若當主席，他一定讓軍公教警消不再被污名、不再被欺負，而是受到全體國人的尊敬與肯定，因為，台灣的民主與安定，永遠建立在各位的辛勞與奉獻之上。