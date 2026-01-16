119消防節將至　台南市消防第五大隊攜手工廠強化聯合救災演練

▲台南市消防局第五救災救護大隊結合轄內工廠辦理聯合演練，提前為119消防節暖身。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

119消防節將至，為提升消防人員與轄內高風險場所的整體防災應變能力，台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，16日結合轄內羅一國際有限公司，辦理消防搶救暨自衛消防編組聯合演練，透過實兵、實地操作，強化災害發生時的即時應變、通報與協同作業能力。

消防局指出，本次演練以「場所自衛消防編組」與消防人員的協同運作為重點，由場所負責人率領員工全程參與，模擬建築物內發生火災情境，實際進行初期滅火、災情通報、人員避難疏散及傷患救護等流程，讓員工熟悉火災發生時的應變步驟，落實「自助、互助、公助」的防災觀念。

演練過程中，消防人員接獲通報後迅速到場，依標準作業程序成立指揮站，進行災情研判與任務分工，演練項目包含室內搜救、消防水線部署、火勢控制與人員救援等重點項目，並與場所人員密切配合，順利完成各項搶救任務，全程以救災人員安全為最高原則，展現消防專業與團隊合作默契。

市長黃偉哲表示，119消防節即將到來，消防人員仍持續投入各項演練工作，提升第五大隊及鄰近分隊之間的救災默契與團隊運作能力，這樣的精神值得肯定；同時也強調，場所平時若能落實自主防災管理，並與消防單位保持良好聯繫，才能在災害發生時有效降低人命與財產損失。

消防局長楊宗林指出，大型塑膠產品工廠一旦發生火災，往往會產生大量濃煙與高熱，對救災人員危害極高，因此此次演練特別選擇此類高風險場所，透過平時反覆操演，讓消防人員熟悉場所動線與環境特性，才能在實際救災時更快進入狀況、提高整體救援效率。