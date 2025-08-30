　
    • 　
>
政治

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

▲▼國民黨團 召開 綠營肥貓月領17萬搞惡罷 涉期約賄選檢調不敢查 記者會 陳玉珍 翁曉玲 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲日前提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，獲19名藍白立委連署。但由於登山山友、山莊等多是用太陽能裝置，此提案引起山友群體極大不滿，翁曉玲昨也緊急轉彎稱，是針對大型發電設備，小功率且為自用的太陽能發電不在此限，「法條文字不清楚、造成誤會」之後會調整。綠委賴瑞隆今（30日）也表示，國家公園確實不適合設置大型光電板，但小型山屋設置太陽光電板有其必要性，不要為了反對而反對，還是呼籲翁曉玲三思。

翁曉玲提案修正《國家公園法》第十三條，明定「禁止在國家公園區域內設置再生能源發電設備」，但由於環境特殊性，國家公園、山屋等設施通常使用小型太陽能發電裝置，包含山友常光顧的排雲山莊、圓峰山屋也都使用太陽能板，喜好登山的作家孫瑋芒也在臉書上表示，以後住排雲山莊登玉山，可能沒電可用，山屋照明、通訊、簡易炊煮的電源都成問題，「這些提案的立委，和國家公園的現實狀況嚴重脫節」。也有山友指出，如果不使用太陽能，難道要背柴油煤油上去發電嗎？

新北議員戴瑋姍質疑，翁曉玲提案國家公園內不得設置太陽能板，藍委葉元之還跟著連署？「深山裡當然是再生能源比較環保啊！對山友來說，太陽能板提供很多山屋必要的照明。國家公園署今年即將施作的新型設備，發電量顯著提升，還能提供山友手機充電。」

戴瑋姍質疑，葉元之的意思，難道是要全數拆除現有山屋已設置的太陽能板嗎？還是要改用柴油機發電？「這樣有比較環保嗎？萬一火燒山怎麼辦？還是葉元之要幫大家把柴油背上玉山、雪山、大霸尖山、南湖大山嗎？」

綠委賴瑞隆則表示，這提案有點為了反對而反對，國家公園確實不適合設置大型光電板，但小型山屋設置太陽能光電板有充足能源可使用，是必要的設施，全面禁止反而讓國家公園失去彈性，還是要呼籲，國家公園不適合大型光電板，但小型發電設施有其必要。不要本末倒置、為了反對而反對，不利於偏遠地區能源使用，還是要呼籲翁曉玲三思。

對於山友砲轟，翁曉玲昨也緊急稱清，是針對大型發電設備，小功率且為自用的太陽能發電不在此限，「法條文字不清楚、造成誤會」之後會調整。

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中某國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」
Andy「重大突破」剃平頭！　公開免役內幕
退休高官搞上女公務員！傳鳥照「進進出出」　辯：刺激性功能
「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍
快訊／超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者回應！
快訊／民眾黨走讀爆衝突！　小草撞破護欄

1977年國民黨選舉舞弊、大規模作票，爆發民眾放火燒毀警察局的「中壢事件」，監察院經過一年多調查後，昨（29日）公布調查報告，包含三大發現，一、該次選舉確有作票，二、台灣警備總司令部等相關檔案記載內容多處與事實不符，三、19歲青年江文國因「頭部貫穿傷」致死而未被揭露，政府至今仍未還其公道。

民進黨國民黨環保太陽能翁曉玲國家公園賴瑞隆

