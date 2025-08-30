水被拿到蘭嶼！羅智強「巧遇陳聖文」笑吐1句　他速回應：沒問題的

▲羅智強PO出他和陳聖文的合照。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者曾筠淇／綜合報導

前民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文日前帶著「在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚」的瓶裝水，到國民黨中央黨部，沒想到水就這樣被國民黨發言人楊智伃。事件引發關注，而國民黨立委羅智強今（30）日就發文透露，他在跑行程的時候，碰巧遇到陳聖文，還拿了對方一根冰棒。

陳聖文日前攜帶國民黨政治人物發放的「替身」瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置，並於20日上午，將水帶到國民黨中央黨部，要求他們喝下。楊智伃則說，不要只會操作情緒作秀！並打開礦泉水瓶大口喝下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅智強稍早在臉書粉專發文表示，他在跑行程時，湊巧遇到陳聖文正在發冰棒，於是他便笑說，「你拿我的水，我拿你的冰棒，不過分吧！」他也說，雖然雙方的政黨立場不同，但其實私底下見到，還是會互相開玩笑。

陳聖文看到文章後，便在底下留言，「這冰棒我記得是紅豆口味的。」後來他也在臉書發文表示，「我拿了羅智強的水到蘭嶼，分享一根冰棒沒問題的」。

其他網友看見兩人的互動後，紛紛留言表示，「政治立場不同也不用攻擊，互相各自努力就好，讓選民決定，這就是美好的台灣不是嗎」、「政治立場不同，互相包容、互相尊重」、「一人一次公平」、「都大氣，是做大事的人」、「強哥風度就是好」。