翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

▲民進黨新北市議員戴瑋姍。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修法，禁止在國家公園內設置光電設施，不料，引發輿論質疑將影響山友深山通訊、氣象站之運作，翁曉玲雖隨即澄清，該修法「非全面禁止」，然而，民進黨新北市議員戴瑋姍今（30日）透露，該修法沒有表面上那麼簡單，未來恐怕有眾多設施面臨癱瘓，國安會亮紅燈。

戴瑋姍表示，翁曉鈴的修法提案就是「全面禁止國家公園內設置太陽能」，沒有規模大小之分，就是要拆除現有設施，改用柴油發電機，不僅製造空汙，還要人員補給燃料。

戴瑋姍指出，深山通訊的穩定性，必須依賴太陽能基地台，無論是定位或是求救，這對於山友的安全來說，都是非常重要的，倘若拆掉了，未來該如何是好？

此外，戴瑋姍表示，國家公園內的氣象站要蒐集天氣數據，除了預測天氣所用，對飛行安全更是重要，例如，位於玉山國家公園的玉山氣象站，就是利用大面積的光電系統來維持儀器的穩定運作。

戴瑋姍憂心，未來若改成柴油發電，先不說陸運路途遙遠，一旦天候不佳就無法空運，運補出現空窗期，將直接喪失功能，翁曉玲卻繼續說謊小木屋、氣象站不在修法範圍內。

戴瑋姍強調，我們不要忘記，在台灣十座國家或自然公園內，不只有高山型，還有海洋型，諸如金門、東沙環礁和澎湖南方四島，都有建置與國防軍事相關的設施，和國土保安高度相關。

戴瑋姍直言，若這些偏遠地區不能利用太陽能或風力發電，一旦能源運補出現問題，未來恐怕有眾多設施面臨癱瘓，國安將亮起紅燈，翁曉玲的這項修法真的沒有表面上那麼簡單。