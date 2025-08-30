　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

▲民進黨新北市議員戴瑋姍。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨新北市議員戴瑋姍。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修法，禁止在國家公園內設置光電設施，不料，引發輿論質疑將影響山友深山通訊、氣象站之運作，翁曉玲雖隨即澄清，該修法「非全面禁止」，然而，民進黨新北市議員戴瑋姍今（30日）透露，該修法沒有表面上那麼簡單，未來恐怕有眾多設施面臨癱瘓，國安會亮紅燈。

戴瑋姍表示，翁曉鈴的修法提案就是「全面禁止國家公園內設置太陽能」，沒有規模大小之分，就是要拆除現有設施，改用柴油發電機，不僅製造空汙，還要人員補給燃料。

戴瑋姍指出，深山通訊的穩定性，必須依賴太陽能基地台，無論是定位或是求救，這對於山友的安全來說，都是非常重要的，倘若拆掉了，未來該如何是好？

此外，戴瑋姍表示，國家公園內的氣象站要蒐集天氣數據，除了預測天氣所用，對飛行安全更是重要，例如，位於玉山國家公園的玉山氣象站，就是利用大面積的光電系統來維持儀器的穩定運作。

戴瑋姍憂心，未來若改成柴油發電，先不說陸運路途遙遠，一旦天候不佳就無法空運，運補出現空窗期，將直接喪失功能，翁曉玲卻繼續說謊小木屋、氣象站不在修法範圍內。

戴瑋姍強調，我們不要忘記，在台灣十座國家或自然公園內，不只有高山型，還有海洋型，諸如金門、東沙環礁和澎湖南方四島，都有建置與國防軍事相關的設施，和國土保安高度相關。

戴瑋姍直言，若這些偏遠地區不能利用太陽能或風力發電，一旦能源運補出現問題，未來恐怕有眾多設施面臨癱瘓，國安將亮起紅燈，翁曉玲的這項修法真的沒有表面上那麼簡單。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金正恩激動飆淚！　彎腰擁吻男童「別哭」
快訊／11縣市大雨特報！　下到晚上
女友死家中「腫脹發黑」　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天
AV女優揭「角頭變Ｘ頭」真相！　網質疑露點是特效
網紅揭「日本婚禮手冊」狂列32細節　一票人驚：台灣很多都NG
快訊／台北飆37.3度！　8縣市「高溫警示」
高雄命案現場畫面曝光！　姐弟戀同居「女亡滿牆血」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

翁曉玲駁「全面禁止」國家公園設光電　她揭：沒有表面上那麼簡單

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

看中新竹園區「1房1廳樓中樓」　專家曝3注意事項

疑「威而鋼混大麻」！36歲澳男玩太嗨　暴斃普吉島飯店床上

「下面一位！」餅總幽默拋哏　統一獅洋投取捨30日賽後最終決定

NBA雙星雷納德、唐斯合體現身　高錦瑋準絕殺率雲豹奪勝

COLD STONE豪撒「冰淇淋買1送1券」　開放口味任選　

金正恩再度激動飆淚！彎腰擁吻男童「別哭」　家屬捧遺照神情哀戚

男搬石放路中「隨意攔車」還想打人 台中警協助就醫

下面一位！潘威倫是胡瓜鐵粉：非常崇拜的偶像　自薦開球接捕

快訊／11縣市大雨特報　下到晚上

澎恰恰賣地瓜到深夜　王彩樺指出還債關鍵　「我借他的不用還」

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

政治熱門新聞

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

普發1萬　最快「這個月」拿到

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

追加預算案三讀　行政院：636億地方補助款立即撥付

更多熱門

相關新聞

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

國民黨立委翁曉玲提修法，國家公園內禁設太陽光電相關設施，引發討論。翁曉玲今（30日）表示，本次修法是禁止在國家公園區內鋪設大型光電和風機設備，不容國家公園成為光電受害者。而小木屋、氣象站為自用架設的太陽能板，不在修法範圍內。

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

中壢事件調查報告出爐　揭「選舉確有作票」、「19歲青年無故枉死」

中壢事件調查報告出爐　揭「選舉確有作票」、「19歲青年無故枉死」

挺郝龍斌參選國民黨主席？　趙少康：如果要選就會支持

挺郝龍斌參選國民黨主席？　趙少康：如果要選就會支持

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

關鍵字：

翁曉玲光電國家公園深山通訊氣象站國民黨戴瑋姍

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

普發1萬　最快「這個月」拿到

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面