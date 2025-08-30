提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲提修法，國家公園內禁設太陽光電相關設施，引發討論。翁曉玲今（30日）表示，本次修法是禁止在國家公園區內鋪設大型光電和風機設備，不容國家公園成為光電受害者。而小木屋、氣象站為自用架設的太陽能板，不在修法範圍內。

翁曉玲指出，本次國家公園法的修法，是禁止在國家公園區內鋪設大型光電和風機設備，並不是要全面禁止小功率且為自用的太陽能發電， 例如在小木屋和氣象站的屋頂上架設的太陽能板，這類發電功率極小、而且是自用、不對外售電的發電設施，不在本次修法適用範圍內，還請大家放心。

翁曉玲認為，應該沒有人會同意，在美麗的國家公園裡看到一大片的光電板和相關設備廠區。我們愛護山林、支持生態環境永續，自然必須要限制在國家公園區裡面各類破壞行為，以避免發生像是高雄大樹區因再生能源開發，數十公頃山頭被夷為平地，和丹娜絲颱風過後受損的太陽能光電板，四處散落，佈滿農田及海面的憾事。

翁曉玲指出，不只是她和國民黨委員著手提案修法，加強再生能源設備設置場域管理的問題，民眾黨團也提案修環評法，朝強化在國家公園區設置光電板的環評規範，這是藍白的共識，不容許讓國家公園成為下一個光電受害者。

翁曉玲強調，很感謝有熱心的朋友們對本法案提出的建議，讓她有機會說明法案的內容和精神。如果因為法條文字不清楚、造成誤會，待日後有排案修法時，她會再行條調整，力求規範對象和範圍清楚。