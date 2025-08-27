丹娜絲毀損全台13.5萬片光電板　彭啟明：粗估不到5％無法回收

▲環境部部長彭啟明27日列席立法院財政委員會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

丹娜絲颱風毀損全台33處光電案場在風災受損，共約13.5萬片光電板損壞。國民黨立委張智倫今（27日）質詢時，關切後端無法回收的太陽能板問題；環境部長彭啟明指出，這要能源署做最後編號的統計，目前粗估不到5％，「大多數可以正常，那個樣子沒有被損壞，但它已經泡水了」。

立法院財政委員會27日審議行政院「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，彭啟明列席備詢。張智倫質詢指出，環境部預估全台33處光電案場在風災受損，共約13.5萬片光電板損壞，數字是過去5年所有廢棄太陽能板總和的2.5倍，尤其嘉義非常嚴重，破碎、沒辦法回收的光電板造成環境汙染。

張智倫說，光電板問題是前端無法處理，後端也無法回收，環境部要求廠商9月初完成處理，但他擔心的是後端回收，環境部統計現在13.5萬片光電板受損，回收了4萬片，「說法是已處理」，他則認為合法堆置在回收業廠辦理6萬片，所以還有3.5萬片無法處理，那這麼多無法處理、回收，所以無法回收的量占受損光電板多少？

彭啟明表示，現在處理量能大概是1個月2900頓，遠大於這次大概是約2600噸的量，「理論上是可以」，但沒遇過一個月處理這麼大量，所以廠商有在處理。張智倫追問，現在太陽板跟過去回收模式不同，運回去都非常困難，如何放在機器裡做PVC分離，這樣問題，有確定無法回收比例多少？彭啟明回應，這要能源署做最後編號的統計，目前粗估不到5％，「大多數可以正常，那個樣子沒有被損壞，但它已經泡水了」。

張智倫指出，昨有委員請教沒辦法回收的部分，你說沒辦法回收的太陽能板占約10％，現在意思是，因為颱風而損壞而更加汙染、殘破的不到5％？彭啟明說：「昨天講的是一個太陽能板正常進去是92-99%可以回收。」但張智倫則說，他問題是13.5萬片太陽能板，有多少無法回收？請環境部統計。彭啟明回應，環境部會統計，因為每個都有編號，萬一不見的話都可以來算。