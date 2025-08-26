小鳥喝2口「光電板紅水」秒暴斃影片瘋傳　事實查核平台曝真相

▲小鳥喝「光電板紅水」秒暴斃影片瘋傳，事實查核平台出手了。（圖／翻攝自MyGoPen）

記者趙蔡州／綜合報導

丹娜絲颱風重創嘉義並破壞義竹鄉滯洪池的光電板，事後損壞的光電板被業者放在當地的台糖農地暫置，不料不久後有民眾發現現場流出紅色廢水，網路上甚至傳出有小鳥喝了「紅水」後當場暴斃的畫面。不過影片經事實查核平台「MyGoPen」調查後，發現小鳥暴斃竟是網友透過AI製作的虛假影片。

事實查核平台「MyGoPen」25日發文指出，丹娜絲颱風今年7月初重創南台灣，導致南台灣許多地區的光電板遭到破壞，事後有民眾投訴，業者將損壞的光電板棄置在義竹、布袋的台糖農地，現場甚至出現一攤一攤的紅色廢水，質疑紅色廢水是否已汙染環境。

網路上臉書、Threads、TikTok等社群平台近期更出現，有小鳥喝了「紅水」後立刻暴斃的恐怖影片，分享影片的網友還說「真可怕電子類廢水，居然這麽毒」、「賞鳥人士本來是為了拍這個漂亮的小鳥，卻意外目睹小鳥喝了兩口被太陽能板污染的水，立刻暴斃」，畫面曝光後立刻引起討論。

但事實上，有民眾投訴農地出現「紅色廢水」後，環境部就立刻派人前往調查，發現現場是義竹鄉新庄滯洪池太陽能光電案場受損的浮具暫置場，大部分是廢光電設施的塑膠浮具，業者處理廢棄物的過程中及暫存場都未發現有紅色水流出，只出入口舖設鐵板車道，鐵板有生鏽情形，初步研判可能是造成紅水的原因。

環境部8月20日發布的詳細報告更指出，紅水未驗出油脂及任何重金屬，僅有砷檢測值為0.0535mg/L，判定應為該農地既有之潛勢值；另檢測出化學需氧量（COD）340mg/L，研判是農地內既有的腐植土所含腐植酸造成，再加上鐵鏽才造成紅水現象。

環境部也主動檢驗嘉南地區災損光電案場水域的水質，經三次抽驗顯示水域的水質均無異常，水中10餘項重金屬項目大多未檢出或遠低於相關環境標準，且災損光電案場為滯洪池，現場並無養殖也非飲用水源，故無環境污染及健康影響風險。

▲原PO坦承，影片是透過AI製作的。（圖／翻攝自MyGoPen）

MyGoPen表示，他們透過圖片反搜工具調查後，發現原PO已經刪除Threads的原影片，不過根據其他網友的截圖可以發現，原PO曾坦承影片是AI製作的虛假影片。MyGoPen也利用Sightengine、WasItAI等AI偵測工具進行檢測，顯示畫面有98%機率是AI生成。

MyGoPen指出，如果仔細觀察影片細節，會發現畫面中的小鳥，鳥喙原本是黑色，但喝完水後卻變成白色；整體羽毛看起來也模糊不清，且前後不一致，這種細節上不連貫的情況，皆為AI生成影像常見的小錯誤。MyGoPen最後總結，網傳小鳥喝光電板廢水暴斃的影片是AI生成影像，並非真實畫面。