喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委翁曉玲指聯電創辦人曹興誠欠付清華大學1500萬元捐款，被曹以侵害名譽權為由，提告索賠4000萬元。對此，台北地院28日判曹興誠敗訴，此案可上訴。

翁曉玲28日晚間6時44分在臉書發文表示，她從不說沒有根據的話，也絕不容忍看到有人對她敬愛的師長「清華大學沈君山校長」侮辱其名譽。

翁曉玲指出，她揭露曹興誠沒有捐款1500萬給清大的事，遭到對方提告求償4098萬7736元及利息，「今日法院還我公道，判曹興誠敗訴」。

最後，翁曉玲表示，她希望事件就此落幕，「台灣社會還有更多重要的事需要我們盡心盡力去做，就不要再浪費司法資源了，把訴訟和律師費用拿來做善事多好」。

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



判決書指出，法官表示，翁曉玲根據媒體報導、清華大學網頁及臉書文章進行論述，而曹興誠提告後未提出證明，因此不可說翁沒盡查證義務。

法官表示，曹興誠是國民黨區域立法委員徐巧芯罷免案提議人的領銜人，不僅被罷免人代表人民行使參政權的情形及其品性操守外，罷免案提議人的領銜人品性操守，人民均當有瞭解、知悉以為價值取捨的利益，自與公共利益相關，乃可受公評之事。

法官認為，細看翁曉玲臉書貼文的時序，可知翁發文動機不是毀損曹為目的，而是針對被指控立委、清大遭中共滲透才回應評論，屬於與公共利益有關而可受公評之事項為意見表達，應可認其為善意的評論，縱其評論或有強烈且負面的用詞，亦不影響其適當性而應受憲法保障。