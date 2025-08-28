曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘敗原因曝

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委翁曉玲指聯電創辦人曹興誠欠付清華大學1500萬元捐款，被曹以侵害名譽權為由、提告索賠4000萬元。台北地方法院今（28日）一審判決出爐，曹興誠向翁求償逾4000萬元及要求刪文，法院認定翁言論屬公共利益範疇，為善意評論，裁定曹敗訴，翁免賠，全案可上訴。

事件源於翁曉玲今年2月、3月在臉書發文，指曹興誠當年與已故清華大學校長沈君山對弈，雙方約定「輸一子捐一萬美元」，最終曹輸50子，應捐1500萬元新台幣予清大，卻未履行承諾。翁更批評曹「可惡至極」，引發軒然大波。曹則認為此舉未經合理查證，嚴重損害名譽，遂提告求償4098萬餘元，相當於翁四年立委薪資，並強調若獲賠將全數捐公益。

曹興誠律師團主張，曹是以聯電董事長身分代表公司捐款，而非個人承諾，當年媒體也曾報導，清大確實收到來自聯電的1500萬元。律師強調，翁將「企業捐款」與「個人承諾」混為一談，屬於不實指控，且翁當時並非負責捐款業務的校務人員，無法得知真相，仍公開批評，顯然失格。

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

翁曉玲律師則回應，翁在發文前已查證媒體報導、清大公開資訊，並向校內同仁確認，確信曹興誠至今未以個人身分支付捐款。更重要的是，聯電非曹個人公司，若真以公款替個人賭約買單，恐涉及背信疑慮，翁的評論針對可受公評之事，動機並非惡意抹黑，而是基於公共利益。

台北地院審理後認為，翁曉玲引用媒體與清大資料，有合理理由相信捐款確實未到位；曹則未能舉證翁明知不實或有重大過失，因此難以認定其違反查證義務。判決指出，曹身為國民黨立委徐巧芯罷免案的領銜人，其操守攸關公共利益，人民有權檢驗，翁的評論應受憲法言論自由保障。

值得注意的是，雙方律師團在庭上多次交鋒，甚至互轟「洩密」與「說謊」。審理過程中，法院也曾向清大調閱捐款紀錄，校方回覆聯電多年確有捐助，但未見曹個人1500萬元紀錄，更讓爭議焦點集中在「公與私」之間的界線。法院最終判決駁回曹興誠之訴，翁曉玲免於賠償及移除言論，案件仍可上訴。