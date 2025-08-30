碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

▲碧桂園位於天津的一處建築工地。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商碧桂園29日公布中期業績報告，上半年虧損190.78億元人民幣，較去年擴大近49%。

根據業績報告，碧桂園上半年總收入725.7億元，年減29%。合同（合約）銷售額約167.5億元。累計完成交付房屋約7.4萬套。

截至6月底，集團總借貸2545.8億元，較去年底增加近11億元；資本負債比率約90.6%，較去年底上升9.2%。

對於虧損原因，碧桂園表示，虧損主要有兩個方面，一是房地產開發項目結算規模明顯下降，且毛利率處於低位；二是結合行業、市場和經營環境變化，資產減值增加所致。

對於將外債務重組的進度，碧桂園說，截至8月18日，持有現有公開票據本金總額77%的持有人已加入重組協議，碧桂園也與代表組別一銀團貸款本金49%的協調委員會訂立重組支持協議；據此重組提案的主要條款已經協定，有信心在今年內完成境外債務的整體重組工作。

碧桂園強調，公司將堅持「保交房、穩資債、保經營」的核心戰略，積極響應政策號召，確保企業穿越週期、穩健前行，「完成債務重組後，公司有望實現大幅去槓桿，重塑資本結構，更有利於中長期『輕裝上陣』。」