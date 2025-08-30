　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

▲▼碧桂園在天津的住宅建築工地,中國房市,房產雲,中國房地產。（圖／路透）

▲碧桂園位於天津的一處建築工地。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商碧桂園29日公布中期業績報告，上半年虧損190.78億元人民幣，較去年擴大近49%。

根據業績報告，碧桂園上半年總收入725.7億元，年減29%。合同（合約）銷售額約167.5億元。累計完成交付房屋約7.4萬套。

截至6月底，集團總借貸2545.8億元，較去年底增加近11億元；資本負債比率約90.6%，較去年底上升9.2%。

對於虧損原因，碧桂園表示，虧損主要有兩個方面，一是房地產開發項目結算規模明顯下降，且毛利率處於低位；二是結合行業、市場和經營環境變化，資產減值增加所致。

對於將外債務重組的進度，碧桂園說，截至8月18日，持有現有公開票據本金總額77%的持有人已加入重組協議，碧桂園也與代表組別一銀團貸款本金49%的協調委員會訂立重組支持協議；據此重組提案的主要條款已經協定，有信心在今年內完成境外債務的整體重組工作。

碧桂園強調，公司將堅持「保交房、穩資債、保經營」的核心戰略，積極響應政策號召，確保企業穿越週期、穩健前行，「完成債務重組後，公司有望實現大幅去槓桿，重塑資本結構，更有利於中長期『輕裝上陣』。」

▲▼碧桂園在天津的住宅建築工地,中國房市,房產雲,中國房地產。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中某國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」
Andy「重大突破」剃平頭！　公開免役內幕
退休高官搞上女公務員！傳鳥照「進進出出」　辯：刺激性功能
「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍
快訊／超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者回應！
快訊／民眾黨走讀爆衝突！　小草撞破護欄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

陸痛批菲律賓：縱容林佳龍竄訪　踩踏中方紅線「必將付出代價」

陸官媒專訪普丁談二戰　劍指日軍國主義、扭曲歷史：俄中堅決譴責

影／首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　聯想未來3大概念機亮相

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會籲國人參加我方抗戰活動

騎士撞上紅綠燈「頭卡進燈罩」！躺地等救援號誌還在閃

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

23名藝人被查　陸委會：就是與中共合作「推給經紀公司也要負責」

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

文華東方「爽吃31萬」男突消失　31歲港女火大報警！

碧桂園上半年虧損擴大近49%　資本負債比率升至90.6%

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

陸痛批菲律賓：縱容林佳龍竄訪　踩踏中方紅線「必將付出代價」

陸官媒專訪普丁談二戰　劍指日軍國主義、扭曲歷史：俄中堅決譴責

影／首創「捲動螢幕PC」獲全球2大獎　聯想未來3大概念機亮相

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會籲國人參加我方抗戰活動

騎士撞上紅綠燈「頭卡進燈罩」！躺地等救援號誌還在閃

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

23名藝人被查　陸委會：就是與中共合作「推給經紀公司也要負責」

摩斯漢堡開學限定優惠出爐　銅板早餐45元起、薯餅免費送

他凌晨闖東區！20分鐘連偷2家韓系服飾店　拎早餐逃亡畫面曝

《綜藝大熱門》再見！　蘿莉塔最後錄影告白「沒它沒現在的我」

高雄路口驚見「幽靈機車」對向衝過來　駕駛嚇傻：人咧？

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

舉辦婚宴「選餐廳or流水席？」　網點出1關鍵秒答

Andy「重大突破」剃平頭當兵！公開免役內幕 體驗訓練：官司要打贏

台中再傳國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」　

墨「32歲網美」慘遭滅門！一家4口離奇陳屍卡車　死狀悽慘

民眾黨謝泊泓遭妻控與學妹婚外情「還傳挑逗訊息」　法院判免賠

妹妹扯項鍊不珍惜被媽轉送　#米克斯 戴禮物一臉無辜聽哭聲

大陸熱門新聞

23位藝人安全下莊　陸委會：下次必動用規定

我官員警告勿參加九三閱兵　國台辦反擊：要追責「台獨打手」

陸批阻撓民眾參加「九三閱兵」　陸委會回應

閱兵沒西方政要出席　陸：是為了銘記歷史

騎士車禍「撞進紅綠燈裡」！頭頂燈罩等救援

影／超科幻前衛！聯想首創「螢幕捲起來」

23名藝人被查　陸委會：推給經紀公司也要負責

8歲陸童「愛吃辣條」竟患上結腸癌

陸痛批菲：縱容林佳龍竄訪　必將付出代價

2陸女花超12萬元找24位鮮肉陪爬泰山

普丁劍指日本扭曲二戰歷史

台灣沒紀念抗戰？陸委會：預算被砍沒花大錢宣傳

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

《長安十二時辰》作者：兒子不愛看書　還得送去作文班

更多熱門

相關新聞

中國前女首富：「砸鍋賣鐵」希望公司恢復

中國前女首富：「砸鍋賣鐵」希望公司恢復

中國大陸房地產商碧桂園深陷債務泥沼，近日召開月度管理會議時，董座楊惠妍表示，正「砸鍋賣鐵」保交房，希望盡快讓公司恢復正常經營。

今年交屋壓力仍大！2024碧桂園收入年減37%

今年交屋壓力仍大！2024碧桂園收入年減37%

碧桂園：下半年保交房、保主體並重

碧桂園：下半年保交房、保主體並重

碧桂園宣布境外債重組方案　預計減債3840億

碧桂園宣布境外債重組方案　預計減債3840億

碧桂園未按時公布年報　被上交所處分

碧桂園未按時公布年報　被上交所處分

關鍵字：

碧桂園

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了！「1原因」祈禱房價跌

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面