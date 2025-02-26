挺過債務危機？碧桂園：保交房、保主體並重「為正常經營做準備」

▲碧桂園。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房企碧桂園董座楊惠妍24日在工作會議上表示，今年上半年的重點以保交房為主，並著力確保節後復工順利進行；下半年則將保交房和保主體並重，為2026年進入正常經營狀態做準備。

這是碧桂園首次將保交房和保主體置於同等重要的位置，碧桂園先前多次強調保交房和保信用，並在去年首次公開提出保主體的概念。

去年11月的內部管理會議上，楊惠妍闡述了公司短、中、長期的發展規劃，短期內首要任務是切實落實保交房；中期則是保主體。楊惠妍認為，房地產市場仍然具有龐大規模，公司仍有機會在其中找到自己的位置。

▼碧桂園董座楊惠妍。（圖／翻攝碧桂園）



2024年，碧桂園共交付超過38萬套房屋，近三年累計交付約170萬套。楊惠妍在1月的內部會議上提到，2025年的交房任務總量雖較去年有所減少，但仍需各方共同努力。

楊惠妍在會上強調，對公司恢復正常經營充滿信心，「當前政策環境持續向好，我們對黨和國家充滿信心。市場方面，一線城市逐步恢復，部分地區也呈現上升趨勢。從公司自身來看，我們擁有大量資產、優秀的團隊、凝心聚力的企業文化以及家族的持續支持，這些都為我們的未來發展奠定了堅實基礎。」

碧桂園的債務重組進展尚未有明確結果，但今年1月21日，碧桂園股票已正式復牌。另外，1月9日，碧桂園曾宣布境外債務重組提案的關鍵條款，目標最多削減116億美元債務，並與七家知名銀行組成的協調委員會達成共識，目前債務重組工作持續推進中。