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碧桂園宣布境外債重組方案　預計減債3840億

▲▼碧桂園。（圖／路透社）

▲碧桂園。（圖／路透社）

文／中央社

陷入債務危機的中國房地產開發商碧桂園，近期公布了境外債重組方案，共計5個方案，包含現金回購、轉換成債券等，預計削減最多約116億美元（約新台幣3840億元）的債務。

為了制定債務重組方案，碧桂園於去年上半年開始就公司業務進行盡職調查，並同時和債券持有人特別小組就重組方案進行談判。近期官方公告境外債務重組提案的關鍵條款，並表示已與7間銀行組成的委員會達成共識。

綜合香港經濟日報、星島日報，碧桂園提出的重組方案包含5個選項，分別是「現金回購」、「強制性可轉換債券」、「強制性可轉換債券及新債務工具」、「新債務工具」，以及「延長到期日」。此外，針對未償還本金總額約11億美元的現有股東貸款，考慮轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。

▲▼碧桂園在天津的住宅建築工地,中國房市,房產雲,中國房地產。（圖／路透）

碧桂園指出，若重組計劃順利落實，將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少最多116億美元的債務，其中包含將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%左右，降低至重組後的每年約2%。

報導引述知情人士指出，已有不少債權人表態願意支持碧桂園度過當前的難關，同時希望碧桂園能夠盡快完成重組。根據近2年市場的實際情況，加上不少企業進行境外債重組的案例，債權人相對理性，對於碧桂園的方案有興趣。

碧桂園在公告中強調，這次重組提案可令集團擁有更具永續性的資本結構，能夠專注於交付住房、業務運營、保持資產價值等。

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