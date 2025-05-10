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中國前女首富淪「砸鍋賣鐵」　盼公司盡快恢復正常

▲▼碧桂園董事會主席楊惠妍。（圖／翻攝碧桂園）

▲碧桂園董事會主席楊惠妍。（圖／翻攝碧桂園）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房地產商碧桂園深陷債務泥沼，近日召開月度管理會議時，董座楊惠妍表示，正「砸鍋賣鐵」保交房，希望盡快讓公司恢復正常經營。

碧桂園集團9日召開月度管理會議，強調保交房是公司當前的首要任務，已採取多項措施，控股股東將所持有的碧桂園服務全部股份作為抵押物，借款10億元定向投入到國內的保交房工作中。

碧桂園的資產處置也在同步進行，4月25日，碧桂園以13.05億元的價格出售藍箭航天11.063%的股份，交易完成後碧桂園不再持有藍箭航天權益。該交易預計稅前累計收益約3.7億元，資金擬用於保交樓等項目建設及一般營運。

▼楊惠妍曾是女企業家榜上的第一名。（圖／CFP）

▲▼碧桂園董事會主席楊惠妍曾是亞洲女首富。（圖／CFP）

銷售也是保交樓的重要資金來源，碧桂園稱「五一」期間各區域項目整體銷售目標超額完成。

楊惠妍在內部會議上說，各區域項目充分研究，積極響應當地政府出台的相關政策，及時調整銷售策略，推動資產有效盤活，為保交房工作提供有力的資金支持，「中央定調持續穩定，地方政策分類支持，目前局部市場已呈現趨穩狀態。」

對於保交樓的決心，楊惠妍強調，正「砸鍋賣鐵」保交房，盡快讓公司恢復正常經營，這是創辦人和控股股東的堅定目標，「我們對公司能夠恢復正常經營充滿信心。」

不過，調整兌付方案上就較無進展了，碧桂園表示，公司當前經營端、融資端雙向承壓，現金資源十分緊張，暫無法籌集足夠現金資源用於公開債券的現金支付。

楊惠妍是碧桂園創辦人楊國強的女兒，楊國強退休後將公司7成的股份轉讓給楊惠妍，令她成為了企業家榜上的中國女首富，並且連續霸榜多年。根據「胡潤研究院」2020年女企業家榜，當年39歲的楊惠妍以2250億元（人民幣）的資產蟬聯中國女首富寶座。

不過，繼承父親財富的同時，楊惠妍也發現碧桂園光鮮外表的背後隱藏著誇張的債務。就在父親正式退位後不久，碧桂園的債務就開始爆雷，同時房市也隨之崩跌，在雙重打擊下，楊惠妍不只跌出女企業家榜單，更面臨維繫公司命脈的艱難挑戰。

▼碧桂園陷債務泥沼。（圖／路透社）

▲▼碧桂園。（圖／路透社）

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