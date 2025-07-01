墾丁暑假訂房率慘！觀光署長稱數字未必精準　網嗆：自然淘汰啦

▲墾丁今年暑假首週訂房率僅約五成。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

隨著暑假旅遊旺季展開，全台觀光熱區進入備戰狀態，但以往一房難求的墾丁，今年卻面臨訂房冷清困境。據業者透露，今年暑假首週訂房率僅約五成，較去年同期下滑達10%，引發旅宿業者憂心。觀光署長陳玉秀表示，挽救國旅補助並非最佳方式，且訂房率等數字未必精準，遭網友狠酸「補助個鬼，自然淘汰啦！」

一家星級飯店業者表示，墾丁去年同期訂房率有6成多，今年減少5％到10％；除墾丁外，花蓮等地也面臨類似情況。有業者分析，疫情後旅遊型態改變，遊客轉為都會型旅遊較多，且一日遊占多數，加上外界對墾丁高價的負面刻板印象，導致遊客興致缺缺，盼政府能更積極推動國旅。

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新上任的交通部觀光署署長陳玉秀在交接典禮上，針對挽救國旅表態，她說補助不是最好的方式，且訂房率等數字未必精準，應先了解實地狀況，才能提供解方。陳玉秀表示，自己不久前曾赴台東旅遊三天，感受到當地旅宿品質佳、價格合理，與原先資訊有落差，因此將實地考察後再進一步釐清原因。

有網友將訂房率下滑的新聞發在PTT上引起討論，「補助個鬼，這叫自然淘汰」、「補助只會讓業者坐享其成」、「出國玩CP值高太多」、「國旅見到棺材也不掉淚」、「墾丁的名聲是自己搞砸的，怪不了人」、「墾丁，臭名臭聲，算了吧」、「一流的消費，二流的環境，三流的消費品質！這就是墾丁的寫照」、「價格就夠敲了，還有補助，天啊」、「窮人只能出國玩！台灣是給有錢人玩的。」

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