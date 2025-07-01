　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁暑假訂房率慘！觀光署長稱數字未必精準　網嗆：自然淘汰啦

墾丁今年暑假首週訂房率僅約五成。（示意圖／報系資料照）

▲墾丁今年暑假首週訂房率僅約五成。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

隨著暑假旅遊旺季展開，全台觀光熱區進入備戰狀態，但以往一房難求的墾丁，今年卻面臨訂房冷清困境。據業者透露，今年暑假首週訂房率僅約五成，較去年同期下滑達10%，引發旅宿業者憂心。觀光署長陳玉秀表示，挽救國旅補助並非最佳方式，且訂房率等數字未必精準，遭網友狠酸「補助個鬼，自然淘汰啦！」

一家星級飯店業者表示，墾丁去年同期訂房率有6成多，今年減少5％到10％；除墾丁外，花蓮等地也面臨類似情況。有業者分析，疫情後旅遊型態改變，遊客轉為都會型旅遊較多，且一日遊占多數，加上外界對墾丁高價的負面刻板印象，導致遊客興致缺缺，盼政府能更積極推動國旅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新上任的交通部觀光署署長陳玉秀在交接典禮上，針對挽救國旅表態，她說補助不是最好的方式，且訂房率等數字未必精準，應先了解實地狀況，才能提供解方。陳玉秀表示，自己不久前曾赴台東旅遊三天，感受到當地旅宿品質佳、價格合理，與原先資訊有落差，因此將實地考察後再進一步釐清原因。

有網友將訂房率下滑的新聞發在PTT上引起討論，「補助個鬼，這叫自然淘汰」、「補助只會讓業者坐享其成」、「出國玩CP值高太多」、「國旅見到棺材也不掉淚」、「墾丁的名聲是自己搞砸的，怪不了人」、「墾丁，臭名臭聲，算了吧」、「一流的消費，二流的環境，三流的消費品質！這就是墾丁的寫照」、「價格就夠敲了，還有補助，天啊」、「窮人只能出國玩！台灣是給有錢人玩的。」

延伸閱讀
鄧佳華女友身份起底！「選務人員兼酒女」畫面被翻出　他喊話：板橋買房生活
喘到意識模糊拒插管！丈夫堅持救重病妻　她顫抖寫下「心碎3字」惹鼻酸
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國總理貝東塔「即日起停職」
快訊／彭振聲妻輕生亡！　檢方「勘驗現場結束」轉往殯儀館
上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘　氧氣罩全落下...乘客嚇
北檢檢察官遭爆C＆B約砲　「等下跟我去開房間」
快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友
樂天Dora消失1月　119字發聲了
快訊／金錢豹酒店女撞死人　假釋出獄了
快訊／新生兒腸病毒爆第5死！出生6天亡
快訊／彭振聲抵高雄！雙眼紅腫...要看看妻子生前最後所在的地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

習慣只要4天就能養成？日本最新報導揭露「超短期計畫」不用靠意志力苦撐

高雄社宅出租！3房2廳2衛「每月8600」一卡皮箱入住　申請資格曝

快訊／熱飆38.1度　19縣市「高溫警示」

7月將面臨史詩級災難！占星師曝「星象極為凶險」警告：減少出國

仙塔律師涉詐！母校助理教授向大眾道歉　「老師背鍋」全場愣

日本7/5地震預言「2條巨龍現蹤」　專家揭真相：不會突然活過來

快訊／熱帶低壓生成！最新移動方向曝

墾丁暑假訂房率慘！觀光署長稱數字未必精準　網嗆：自然淘汰啦

第一大國際購物中心亮相！隈研吾打造夢幻月亮橋　停車位逾5千

冷凍櫃不是萬能！專家點名「6種食材」亂冰只會毀掉你的晚餐

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

習慣只要4天就能養成？日本最新報導揭露「超短期計畫」不用靠意志力苦撐

高雄社宅出租！3房2廳2衛「每月8600」一卡皮箱入住　申請資格曝

快訊／熱飆38.1度　19縣市「高溫警示」

7月將面臨史詩級災難！占星師曝「星象極為凶險」警告：減少出國

仙塔律師涉詐！母校助理教授向大眾道歉　「老師背鍋」全場愣

日本7/5地震預言「2條巨龍現蹤」　專家揭真相：不會突然活過來

快訊／熱帶低壓生成！最新移動方向曝

墾丁暑假訂房率慘！觀光署長稱數字未必精準　網嗆：自然淘汰啦

第一大國際購物中心亮相！隈研吾打造夢幻月亮橋　停車位逾5千

冷凍櫃不是萬能！專家點名「6種食材」亂冰只會毀掉你的晚餐

習慣只要4天就能養成？日本最新報導揭露「超短期計畫」不用靠意志力苦撐

見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

快訊／泰國憲法法庭下令：「總理貝東塔」即日起停職

屏警「青春專案」啟動　動員96人查獲4通緝犯

早上不餓可以不吃嗎？營養師：注意代謝變慢、脂肪囤積

4無頭屍懸吊示眾！墨西哥販毒集團鬥爭20死　多人有槍傷

高雄社宅出租！3房2廳2衛「每月8600」一卡皮箱入住　申請資格曝

陳子玄「受損及胸長髮全剪了」！變耳下3cm被拍 網讚爆：超像高中生

湖人出局？「控球之神」保羅落腳處「快艇或太陽」2選1

羅志祥假裝斷線超幼稚

生活熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

雞頭示警「點過泰國Claire」要檢查　大批網朝聖

仙塔律師FB、IG被灌爆　吸1.3萬人洗版

彭振聲痛哭「檢察官要我的命」！一排網友怒吼

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

不停讓行人新制　交通部遭兩派網友罵爆

最新模擬路徑！　雙颱可能生成時間曝

今年閏六月19年1次！民間傳「鬼月好兄弟會更兇」　命理師揭真相

超巨幽浮雲震撼台北人　天文館笑回

LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

美女部落客離世　家屬證實了

疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」

即／02:32台灣東部海域規模4.1地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

總是惡夢連連？醫揭真相「大腦在求救」

總是惡夢連連？醫揭真相「大腦在求救」

一名病患因為經常做惡夢、半夜驚醒、心跳加快而找尋營養功能醫學專家劉博仁醫師求診。劉博仁醫師解釋，這種情形其實與現代人高壓生活有密切關聯，也不只一位病患曾向他反映，自己或伴侶在睡夢中出現被追趕、墜落深淵等情境，醒來時甚至滿身冷汗，彷彿從未真正睡著。

美民族自豪感降　Z世代尤其明顯

美民族自豪感降　Z世代尤其明顯

美國媽媽餵子女大麻　最小僅6歲

美國媽媽餵子女大麻　最小僅6歲

鯊魚咬傷後又追16歲少年到岸邊

鯊魚咬傷後又追16歲少年到岸邊

呂秋遠復活？沉寂半月「發米苔目文暖道別」遭酸

呂秋遠復活？沉寂半月「發米苔目文暖道別」遭酸

關鍵字：

墾丁觀光署長周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

即／北投旅館傳出火警！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面