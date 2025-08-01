國際客來台「觀光收入破3220億」　美國旅客最會花

▲去年國際旅客來台，在台灣消費收入達3220億元。（資料圖／桃園機場公司）

記者李姿慧／台北報導

觀光署今(1日)公布「113年來台旅客消費及動向調查」結果，去年國際客來台破758萬人次，全年觀光收入達3,220億元新台幣，其中美國旅客消費力最高，日均消費238.86美元居冠。

根據統計，113年來台旅客總人次達785.77萬，較前一年成長21.13%。其中，日本、韓國及港澳旅客皆突破百萬人次，歐美成長約兩成，新南向國家也小幅增長6%。調查也顯示，旅客平均停留6.98晚，日均消費達182.83美元，全年觀光收入估計達100.28億美元，約合新台幣3,220億元，較去年增加16%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署指出，這波成長有賴於觀光署推動全新品牌3.0「TAIWAN – Waves of Wonder」、加上疫後特別預算所支持的各類行銷與促銷方案如「遊台灣金福氣」、「Taiwan PASS」等，成功拓展國際市場。

根據調查進一步分析，新南向國家旅客占總來臺人次32%，成為疫後最大市場，觀光署推動穆斯林友善旅遊、優化簽證政策並開發華裔族群市場，有效帶動36億美元觀光收益，占整體收益的36%。

另美國市場也表現不俗，旅客人數較去年成長23%、較108年增加7.6%，日均消費成長近4成，創造約16億美元收益。觀光署透過KOL行銷、與航空公司合作、舉辦「台灣日」等活動提升台灣在美國能見度。

日本市場則受匯率及經濟影響，雖旅客人次與消費力尚未完全恢復，但在妻夫木聰代言、千人放天燈等行銷活動加持下，帶來12億美元收益，穩居第三大市場，呈現成長趨勢。

此外，根據調查，113年旅客日均消費為182.83美元，較去年微幅成長1.2%。其中住宿支出占比最高，高達41.71%，即76.26美元，其次為外食佔20.43%，購物則佔18.3%。值得注意的是，購物支出下降35%，但娛樂支出成長逾5成，反映旅客更重視深度體驗型旅遊。

以國別來看，美國旅客日均消費238.86美元居冠，其次為歐洲有199.51美元、韓國則是197.98美元，及日本為193.13美元，顯示高端市場仍具開發潛力。不同市場消費偏好也有所差異，美國與日本旅客偏好購買茶葉；歐洲人青睞紀念品與工藝品；韓國、港澳與新南向旅客則偏好服飾與配件，顯示精準分眾行銷的重要性。

觀光署也發現，自由行已成來台主流，占比高達88%，與去年相當，較疫情前提升6個百分點。未透過旅行社代訂住宿與機票、亦未參加行程的旅客占比達75.16%，顯示越來越多旅客傾向自主規劃行程。

另國際旅客最常造訪的景點為夜市、台北101與西門町，北部地區因交通便利、景點集中，成為首選，捷運也為旅客最常使用的交通工具。來台主因以「美食」、「自然風光」最受青睞，而「治安良好」的吸引力也顯著上升，較疫情前大幅提升41個百分點。根據Numbeo 2025年全球安全指數，台灣在146個國家中排名第4，成為亞洲最安全的旅遊目的地之一。

旅客在台最常參與的活動前三名為「購物」、「逛夜市」與「參觀古蹟」，而北部以按摩指壓為主、中部強調生態旅遊、南部主打水上活動、東部則以溫泉最受歡迎。旅客對台灣的「美食」、「夜市」與「自然風光」印象深刻，最受歡迎的景點包括日月潭、九份與淡水。