Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

▲知名母嬰品牌宣稱奶粉含糖量高，引發批評。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）近日影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，等於喝下兩瓶全糖可樂，引發輿論批評。對此，營養師鄭惠文表示，Mamaway不僅看不懂營養標示，還不受教想要狡辯，乳糖是小分子的簡單醣類，會被列在營養標示上的「糖」，並非全都都是甜味來源的蔗糖。

營養師鄭惠文在Threads發文，相信很多專業人士都說過，但他還是想再強調一次，乳糖是小分子的簡單醣類，所以會被列在營養標示中「糖」那一欄，「並不代表配方奶加了一堆不必要的糖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她進一步指出，去查了Mamaway點名奶粉含糖量過高的兩大廠牌，營養標示上的「糖」，來源是從脫脂牛奶（含乳糖）、乳糖、蔗糖、脫脂乳粉（含乳糖）、全脂乳粉（含乳糖）、玉米糖漿固形物（結構接近乳糖，提供能量非甜味用途）等提供，並非全都都是甜味來源的蔗糖。

鄭惠文痛批，Mamaway不僅看不懂營養表示，甚至還狡辯，「多說多錯，反而自曝其短」，喊話兩大奶粉廠商提告散播不實言論。

鄭惠文補充，Mamaway聲明中提到的營養數據，「每100克奶粉，有52.2克的糖」，但實際上泡一瓶約200c.c.的奶只需30克粉末，「所以媽媽餵再犯了一個乾貨／實際食用量的謬誤，實在是太可愛了。」

鄭惠文建議，Mamaway只要虛心接受，說明自己是賣母嬰用品的商家，非食品專業，所以誤會營養標示中的意思，謝謝大家指教，「理解母乳哺餵寶寶的好處，但是很抱歉，你們做了最壞的示範。」