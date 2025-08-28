　
快訊／媽媽餵炎上「道歉文消失了」！爭議影片也下架

▲▼母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

記者閔文昱／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）日前因一支影片指出市售嬰兒奶粉含糖量高，甚至比喻等同「兩大瓶可樂」，引發醫界與輿論批評。對此，媽媽餵28日晚間發布的道歉聲明，不過稍早卻突然被刪除，爭議影片也同步消失，尚不確定是業者主動刪除或遭Meta下架。

媽媽餵日前在影片中曾宣稱「一瓶奶粉有一半以上都是糖」，寶寶若喝太多糖，腸道益生菌會減少，甚至可能導致過動，還以「珍奶」比喻，引發強烈爭議。事件延燒後，媽媽餵28日晚間發布道歉聲明，並強調影片針對一歲以上成長奶粉，提醒家長避免孩子攝取過多糖分，但最新聲明卻同時點名美商亞培與美強生奶粉，指出每百克含糖量達40至50克，再度引發爭議。

為此，奇美醫院ICU重症加護醫學部醫師陳志金痛批，媽媽餵聲明邏輯不清，「是說一歲以前可以喝配方奶，一歲以後，母乳反而是首選？」懷疑是小編撰稿，且可能未經公關或法務專業審核，導致前後論述矛盾，令人難以理解，「坐等亞培和美強生法務出手」。

食藥署也出面澄清，目前經衛福部查驗登記的嬰兒及較大嬰兒配方食品共128項，每100毫升乳糖約5.5至7.7克，與母乳6.7至7.8克相差不大，與影片說法明顯不符，母乳仍是嬰兒首選，無法哺乳時應諮詢專業人員選擇適合的嬰兒配方食品。

事件延燒後，媽媽餵原本的道歉文與爭議影片已被刪除，目前尚不確定是否為業者主動刪除或遭Meta下架。

更多新聞
