擠不出母乳「4度找來泌乳師」也沒用　她崩潰！大票媽媽爆共鳴

廣告小妹表示，當然知道母乳好，但就是擠不出來。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」日前發布影片，指出市面上的嬰兒奶粉含糖量高，等於喝下兩瓶全糖可樂，鼓勵媽媽們餵母乳，引發醫界與輿論批評。對此，網紅「廣告小妹」分享，自己的小孩出生就是喝配方奶，曾努力嘗試親餵、擠奶，甚至還使用乳盾了，但都擠不出母乳，4度找來泌乳師，也仍未見成效。

網紅「廣告小妹」在粉專發文，從孩子出生起，就開始努力擠奶、用乳盾輔助、試著親餵，「但母乳這種東西和數學一樣，沒有就是沒有。」從醫院回到家後，跟老公輪流照顧孩子，身邊沒有月嫂或其他幫手，由於擠奶需要定時，但因為照顧小孩，常常錯過擠乳時間。

儘管四度請來泌乳師上門協助，但成效依舊有限，「看得出她也有點絕望」。最後，廣告小妹決定停止擠奶，從此天下太平，「若我當初盲目堅持，會每日陷入憤恨的情緒裡，對媽媽和寶寶會比較好嗎？」

她坦言，當然知道母乳更好，「親餵培養的親子親密感，我也很想有，It is what it is. 只能放下，真的不需要非執著於母乳不可，希望能有更多教媽媽們如何使用配方奶的文章出現。」

貼文曝光，不少媽媽們有感，「母奶最好大家都知道，但是大家的時空背景資源都不一樣」、「我那時候真的差點就被網路的『母乳』是寶寶唯一最好糧食這種文章差點害死，那些文章真的會讓我這種媽媽，推向產後憂鬱的罪魁禍首」、「有奶、沒奶都是媽媽在辛苦，旁人真的嘴不得」、「曾經我也被母乳搞到很焦慮，我的確有母乳，只是不管我多努力親餵、擠出來量就是不夠，但洗澡時母乳卻還是不爭氣的一直滴出來，大崩潰。」