　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擠不出母乳「4度找來泌乳師」也沒用　她崩潰！大票媽媽爆共鳴

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲廣告小妹表示，當然知道母乳好，但就是擠不出來。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」日前發布影片，指出市面上的嬰兒奶粉含糖量高，等於喝下兩瓶全糖可樂，鼓勵媽媽們餵母乳，引發醫界與輿論批評。對此，網紅「廣告小妹」分享，自己的小孩出生就是喝配方奶，曾努力嘗試親餵、擠奶，甚至還使用乳盾了，但都擠不出母乳，4度找來泌乳師，也仍未見成效。

網紅「廣告小妹」在粉專發文，從孩子出生起，就開始努力擠奶、用乳盾輔助、試著親餵，「但母乳這種東西和數學一樣，沒有就是沒有。」從醫院回到家後，跟老公輪流照顧孩子，身邊沒有月嫂或其他幫手，由於擠奶需要定時，但因為照顧小孩，常常錯過擠乳時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管四度請來泌乳師上門協助，但成效依舊有限，「看得出她也有點絕望」。最後，廣告小妹決定停止擠奶，從此天下太平，「若我當初盲目堅持，會每日陷入憤恨的情緒裡，對媽媽和寶寶會比較好嗎？」

她坦言，當然知道母乳更好，「親餵培養的親子親密感，我也很想有，It is what it is. 只能放下，真的不需要非執著於母乳不可，希望能有更多教媽媽們如何使用配方奶的文章出現。」

貼文曝光，不少媽媽們有感，「母奶最好大家都知道，但是大家的時空背景資源都不一樣」、「我那時候真的差點就被網路的『母乳』是寶寶唯一最好糧食這種文章差點害死，那些文章真的會讓我這種媽媽，推向產後憂鬱的罪魁禍首」、「有奶、沒奶都是媽媽在辛苦，旁人真的嘴不得」、「曾經我也被母乳搞到很焦慮，我的確有母乳，只是不管我多努力親餵、擠出來量就是不夠，但洗澡時母乳卻還是不爭氣的一直滴出來，大崩潰。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
消防分隊長「值勤時喝花酒」！銷魂畫面曝
少女跟家人露營　遭老闆兒子性侵
ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝　關懷長者憂鬱
快訊／獲利了結賣壓出籠！台股收盤翻黑
台灣女警日檢N1！　讓日本旅客超感動
新光三越台南小北門店今開門爆滿　民眾排14小時搶泡泡瑪特
快訊／美強生發布聲明！
秦小姐豆漿店被檢舉　北市巡官LINE：叫妳跑就跑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光　命理師警告：別穿大紅

ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝　關懷長者憂鬱受肯定

台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

台中人等到了！新光三越提前2個月完成修復　9/5起分層大進貨

天氣熱爆！妹子1原因「不能吃冰棒」　日韓、美國友人都傻了

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

抹茶星冰樂「隱藏1喝法」曝光　店員秒加量！內行推爆：超好喝

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

鬼月極陰日！七夕情人節「7禁忌」曝光　命理師警告：別穿大紅

ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝　關懷長者憂鬱受肯定

台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

台中人等到了！新光三越提前2個月完成修復　9/5起分層大進貨

天氣熱爆！妹子1原因「不能吃冰棒」　日韓、美國友人都傻了

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

抹茶星冰樂「隱藏1喝法」曝光　店員秒加量！內行推爆：超好喝

圓婚紗夢！　統一企業攜手嘉義縣市舉辦黃金鑽石婚活動

快訊／基隆公寓天花板「整個掉下來」　初判「3關鍵原因」造成

PREQIN發布調查報告：亞太區家族辦公室數量六年間增6倍　私募股權兩類資產受歡迎

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻畫面曝光

PO文「核廢料恐置公投票前3縣市」被移送　法官不罰理由曝

台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

微軟CEO曝GPT-5「5大祕訣」　已成日常工作秘密武器

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

快訊／藍湖颱風估明早生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

快訊／遭「媽媽餵」點名奶粉含糖過高　美強生回擊：不排除提告

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

大阪世博禁「中華民國國旗」文化部：強烈遺憾

媽媽餵「道歉文」提油救火？　2大品牌被點名

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

媽媽餵聲明開新戰場！　拿「兒科醫」背書遭打臉

七夕拜床母、七娘媽大不同！供品、禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）日前因一支影片指出市售嬰兒奶粉含糖量高，甚至比喻等同「兩大瓶可樂」，引發醫界與輿論批評。對此，媽媽餵28日晚間發布的道歉聲明，不過稍早卻突然被刪除，爭議影片也同步消失，尚不確定是業者主動刪除或遭Meta下架。

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

「小孩喝奶粉=餐餐吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明

「小孩喝奶粉=餐餐吃全糖」惹議　Mamaway曝5點聲明

小孩喝奶粉=餐餐吃全糖？　婦科醫怒：胡說八道

小孩喝奶粉=餐餐吃全糖？　婦科醫怒：胡說八道

啟賦生機3銜接母乳的活力因子

啟賦生機3銜接母乳的活力因子

關鍵字：

母嬰品牌嬰兒奶粉親餵困難母乳爭議泌乳師

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面