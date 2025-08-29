快訊／遭控奶粉含糖過高　亞培聲明：配方皆符合食藥署規定

▲奶粉示意圖。（圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

母嬰品牌「媽媽餵」影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，引起爭議，媽媽餵道歉後卻又點名亞培、美強生的成長奶粉「100克有40到50克都是糖」。亞培今（29）日發出聲明指出，目前在市場販售的亞培嬰幼兒配方，同時符合食藥署公布之說明，消費者敬請安心使用。

媽媽餵的影片中宣稱「一瓶奶粉有一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，如果寶寶喝了這麼多糖，腸道裡面的益生菌會變少，容易出現過動問題，接著還直說「你的寶寶是餐餐喝珍奶」。相關內容引發醫師批評根本是「錯誤觀念」，食藥署也發布回應指該短影音播放內容，涉違反食品安全衛生管理法散播有關食品安全之謠言或不實訊息，通報Meta公司進行下架處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞培今日下午透過公關發布聲明表示，「亞培致力於提供安全且高品質的產品，經科學實證的嬰幼兒配方可為寶寶提供均衡完整的營養與健康支持。目前在市場販售的亞培嬰幼兒配方，同時符合食藥署公布之說明。所有用於製造亞培產品的原料，皆通過嚴格的品質與食品安全審查，消費者敬請安心使用。」

另一方面，美強生稍早發表聲明指出，所有嬰幼兒配方產品均符合衛福部食藥署的規定，對於近期相關不實報導，不排除依法提起民、刑事訴訟。

食藥署昨日發布回應，目前經衛福部查驗登記的嬰兒與較大嬰兒配方食品共128項，依據台大醫院健康電子報資料，一般足月產母親的成熟母乳，每100毫升可提供乳糖6.7至7.8克，登記許可在案的嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，每100毫升乳糖約5.5至7.7克，並無明顯差異。

食藥署表示，支持以母乳哺育為優先，不論母乳或嬰兒配方食品，只要是符合媽媽和寶寶的狀況，都是好的選擇；當無法餵哺母乳時，建議諮詢醫師、營養師或醫護人員等專業人員意見，就嬰兒自身狀況來選擇合適的嬰兒配方食品及正確的食用方法。