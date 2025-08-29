已喝配方奶！一票媽傻「1歲後母奶突然衝起來」　醫愣：幫翻譯一下

▲媽媽餵道歉文再度惹火各界。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）影片指出市售嬰兒奶粉含糖量高，甚至比喻等於「喝下兩瓶全糖可樂」，炎上後於昨（28日）向外界道歉，其中內容提到「若孩子在1歲以上仍有喝奶需求，母乳反而是首選」，這邏輯讓不少媽媽看傻，「0-1歲都沒有哺乳，然後1歲之後開始追奶？」「那是醫學奇觀了」。

一名女網友在Threads表示，看到媽媽餵的道歉聲明，再次令她感到傻眼，因為內容說到兒科醫師提醒，大多小朋友都是固定喝同一奶商的奶到大的，很多家長以為一號換三號並無差異，反而讓小孩都在喝糖水，「若孩子在1歲以上仍有喝奶需求，母乳反而是首選」。

這讓原PO不禁想問看看，Threads上是否有「一歲前讓孩子都喝配方奶，一歲後還有母奶的媽媽」呢？

底下網友也直呼，「真的覺得他們邏輯死亡欸，怎麼可能0-1歲都沒有哺乳，然後1歲之後開始追奶啦」、「那是醫學奇觀了」、「越看越氣，一年後再餵母乳？哪來的母乳？牛嗎？豬？」「符合資訊的媽媽，應該是短時間內懷二胎又出生了才會符合這條件」、「超級無敵好笑，1年後媽媽奶突然衝起來這樣嗎」、「卡一個，我也想徵」。

▲媽媽餵悄悄刪除道歉文。（圖／翻攝Mamaway臉書）



對此，奇美醫院ICU重症加護醫學部醫師陳志金也發文質疑，媽媽餵的論述似乎邏輯不清，「是說一歲以前可以喝配方奶，一歲以後，母乳反而是首選？有點看不懂這個邏輯，有人可以翻譯一下嗎？」陳志金也疑惑，聲明稿是否由小編撰寫，並懷疑該品牌是否諮詢過公關或法務專業。

此外，聲明中還特別點名其他奶粉品牌如亞培、美強生。陳志金表示，媽媽餵聲明中提出兩家奶粉廠商的做法，可能引發進一步的法律問題，「坐等亞培和美強生的法務出手」。如今媽媽餵原本的道歉文與爭議影片皆已刪除，但究竟是自行撤下，還是遭平台下架，目前仍無定論。