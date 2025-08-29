懷孕20周確診乳癌　手術順利「媽媽卻爆哭」！原因讓人心碎

▲母嬰品牌拍片聲稱配方奶粉含糖量超高引發爭議。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）近日影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，引發網友熱議與業界反彈，雖已道歉澄清，不過後來在深夜悄悄刪除。婦產科名醫蘇怡寧表示，雖然鼓勵媽媽們餵母奶，但反對將「母乳至上」神化，並分享一段感人的故事，「你永遠不會知道，在世界上的某個角落，別人正在經歷著些什麼。」

蘇怡寧醫師在粉專發文，鼓勵餵哺母乳，但反對將母乳視為唯一正確選擇，尤其質疑「我可以你也一定可以」的說法，對部分媽媽來說是極大的壓力。蘇怡寧回憶，十多年前有一位在他門診產檢的媽媽，在懷孕約20周時不幸確診乳癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經與乳房外科醫師及當事人討論後，決定讓孕婦撐到34周再讓寶寶出生，隨後媽媽立即接受乳癌手術。手術及生產過程皆順利，但當他前往病房探視時，卻發現媽媽因無法哺餵母乳感到自責，而淚流滿面，「我沒有辦法餵母奶，我對不起我的寶寶」。

這樣的情況讓蘇醫師十分震驚，立刻安慰媽媽，「你從來沒有對不起任何人，你的孩子，是你拚了命換來的。」他坦言，鼓勵大家餵哺母乳，但就是鼓勵，「絕對不可以強迫」，不管用言語或是行動上的強迫，都不可以，「你永遠不會知道別人正在經歷什麼」。

▲母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）。（圖／翻攝自Google Maps）



對此，食藥署也出面澄清，目前經衛福部查驗登記的嬰兒及較大嬰兒配方食品共128項，每100毫升乳糖約5.5至7.7克，與母乳6.7至7.8克相差不大，與影片說法明顯不符，母乳仍是嬰兒首選，無法哺乳時應諮詢專業人員選擇適合的嬰兒配方食品。

事件延燒後，媽媽餵原本的道歉文與爭議影片已被刪除，目前尚不確定是否為業者主動刪除，或是遭Meta下架。