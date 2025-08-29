17年女友車禍昏迷竟被渣男賜死　盜刷帶嫩妹爽玩還騙「白包」

▲高雄男子趁女友車禍昏迷，盜刷她的信用卡。（示意圖／unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子和女友小莉（化名）同居17年，本以為是鶼鰈情深，沒想到小莉前年初發生車禍，命雖救回卻陷入昏迷，由女兒接回家照顧，結果半年後小莉女兒竟收到天外飛來的信用卡帳單，追查下去驚覺卡片竟被「準後爸」劉男拿去盜刷，還大方在臉書PO照炫耀，帶妹子吃喝玩樂，甚至對友人謊稱小莉已過世，企圖騙取喪葬費，氣得提告，法院審理後，依侵占罪判劉男拘役100日，得易科罰金。

判決指出，劉男和小莉原本是男女朋友，兩人交往了17年，前年元旦小莉因為車禍重傷，後來雖幸運撿回一命，但仍昏迷不醒，後來女兒將小莉接回家中照顧。

過了半年多後，女兒突然接到小莉的信用卡帳單，她心想媽媽都已經昏迷了，怎麼可能刷卡？懷疑遭到盜刷，經向銀行查詢後，才發現都是劉男刷的，女兒查證後，發現劉男都是去便利商店、加油站等不用簽名的地點消費，總共6度盜刷，共花了5547，而且劉男還帶著女生四處遊玩，還在臉書上PO文炫耀，氣得決定提告。

檢、警調查時，劉男還硬拗「同居17年就跟夫妻一樣」，認為刷小莉信用卡沒什麼問題，否認犯行，檢方則依法起訴。

法院審理時，劉男才驚覺事情大條了，趕緊改口認罪，法官認為他顯不知尊重他人財產法益，因此依侵占罪判拘役100日，得易科罰金，全案可上訴。