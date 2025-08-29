要用信用卡！店員為何又問「Apple Pay嗎」　網曝真相：就得作廢

▲原PO想知道，為什麼店員都要問客人「Apple Pay嗎？」（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

刷卡結帳時，為什麼店員總會多問一句「Apple Pay嗎」？一名男網友就表示，自己明明已經表明要用信用卡，但店員卻還要再確認一次，問他是不是要用Apple Pay，這實在讓他覺得相當疑惑。貼文曝光後，引起討論，其中也有網友留言分享原因。

這名男網友在Dcard上，以「為什麼刷卡都要問『Apple Pay嗎』」為標題發文，提到自己在結帳時，明明已經說了要用「信用卡」，但店員總是會多問一句，是否使用Apple Pay？

原PO透露，他是使用三星手機，都是直接當信用卡來付款，由於他對蘋果系統並不熟悉，因此也不理解其中差別。某次，他終於忍不住詢問店員，但對方卻只回「都可以」，讓他更加困惑，既然都可以，為什麼還要多問呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能感應付款大多都是用手機居多，然後手機蘋果又占多數，蘋果又幾乎都是Apple Pay，就變成了店員習慣喊Apple Pay，雖然都是NFC誰都能相容就是了」、「超級有感，而且只在台灣有這個現象好有趣，國外說刷卡，無論你掏出什麼，店員只會等著你嗶嗶，但在台灣真的很常說要刷卡，店員還硬要問一句Apple Pay嗎」。

其中也有網友透露，「因為POS要輸入付款別，有些還要輸入卡別（Visa/Master/JCB/AE)，如果是實體卡可以直接看，問是不是Apple Pay只是想確認手機上的卡別而已。每家操作方式都不同，一旦輸入錯誤，就得作廢收據。所以請各位多體諒一下囉！下次如果有被問，可以不回答，但出示一下手機畫面讓櫃員看到卡別」、「因為POS把它分開」、「POS機就分很細啊，我們的Apple Pay、Samsung Pay跟Google Pay還有實體信用卡的按鍵是分開的，我們只是想確認一下，不然按錯，誰管你什麼Pay啊」。