生活

國泰世華銀行寵粉不手軟！贊助SUPER JUNIOR、BLACKPINK演唱會引爆熱潮

▲▼ K-POP,SUPERJUNIOR,BLACKPINK,國泰世華,演唱會,信用卡,小樹點,CUBE。（圖／資料照）

▲國泰世華邀卡友前進大巨蛋，SUPER JUNIOR成軍20周年巡迴演唱會台北站，CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友獨享優先購票權益。（圖／國泰世華提供，下同）

生活中心／綜合報導

國泰世華銀行近年持續加碼投入藝文娛樂領域，繼過去贊助多場大型音樂祭與演唱會後，今年再度攜手兩大韓國人氣天團——男團傳奇SUPER JUNIOR與女子天團 BLACKPINK，為喜愛K-POP的粉絲們帶來一波接一波的驚喜！

為慶祝出道20周年，SUPER JUNIOR展開《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會，台北站將於11月15日與11月16日在臺北大巨蛋盛大舉行。國泰世華此次驚喜宣布贊助本場演出，持有國泰世華CUBE信用卡或簽帳金融卡的卡友，將可於2025年8月29日13:00搶先開搶，享有優先購票的禮遇，一般購票則自8月30日13:00全面開賣，勢必引發搶票熱潮。

SUPER JUNIOR自2005年出道以來，憑藉〈Sorry, Sorry〉、〈Mr. Simple〉、〈Bonamana〉等經典舞曲征服全球歌迷，堪稱韓流男團不敗神話。本次《SUPER SHOW 10》巡演，也宣布將以「完整體」形式重磅回歸，對粉絲而言無疑是一場意義非凡的20週年紀念演出。

國泰世華銀行表示，始終秉持「以客戶為中心」理念，除提供創新便捷的金融服務外，也積極拓展生活圈觸角，透過贊助演唱會等藝文活動，提供卡友獨享購票機會與尊榮體驗。

BLACKPINK魅力攻佔南台灣！國泰官網釋出限時抽獎活動
除了男團霸主SUPER JUNIOR，韓國超人氣女子天團BLACKPINK也在今年強勢回歸台灣，並將在高雄國家體育館舉辦演唱會。根據記者查閱國泰世華銀行官網資訊發現，國泰世華銀行近期也同步推出限時抽門票活動回饋卡友粉絲。

根據國泰世華銀行官網資料指出，凡於2025年9月1日至9月5日期間，持有CUBE Visa信用卡正卡者，使用1點小樹點（信用卡）即可兌換一次抽獎機會，有機會獲得BLACKPINK高雄演唱會門票一組（共兩張），與粉絲好友一同沉浸在現場的魅力舞台中，活動將抽出50組得主，消息一出即在社群間掀起熱議。

詳細活動辦法與注意事項，請參考「國泰CUBE專屬頁面」。

▲▼ K-POP,SUPERJUNIOR,BLACKPINK,國泰世華,演唱會,信用卡,小樹點,CUBE。（圖／資料照）

▲持有國泰世華CUBE Visa信用卡正卡卡友，於2025年9月1日至9月5日期間，可使用1點小樹點(信用卡)兌換一次抽獎資格，就有機會獲BLACKPINK高雄演唱會門票一組(共2張)。

韓流雙主打，國泰生活金融力挺娛樂體驗升級
隨著K-POP成為全球文化現象，國泰世華銀行不只緊扣潮流脈動，更實踐「金融×娛樂生活」的整合策略，讓信用卡不只是支付工具，更成為走進世界級演唱會的通行證。業者表示，未來預計也將持續拓展跨界合作，打造更多元、貼近年輕世代的金融生活場景。

08/24

